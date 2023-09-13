"Українці потребують "зернової солідарності": у ЄС тривають гострі дебати через зернову угоду

В Європарламенті відбулися дебати щодо продовження блокування експорту українських сільськогосподарських товарів до п'яти держав- членів ЄС після 15 вересня.

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наголошує на необхідності продовження бану. Водночас деякі парламентарі закликають проявити "зернову солідарність". Подробиці розповідає кореспондентка 24 каналу.

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Єврокомісар Войцеховський виступає за субсидії для зерна

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський виступає за продовження заборони експорту українських сільськогосподарських товарів та закликає надати субсидії для транзиту цих продуктів до третіх країн. Під час вчорашніх дебатів у Європарламенті, високопосадовець анонсував, що це питання обговорюватиметься під час засідання координаційної платформи.

Під час дебатів єврокомісар Януш Войцеховський засудив атаки Росії по українській інфраструктурі - Кремль навмисно знищує склади та логістичні хаби для торгівлі зерном. Високопосадовець зазначив, що через постійні обстріли "смуги солідарності" відіграють важливу роль. Зокрема, завдяки спільній координаційній платформі пропускна здатність смуг вздовж Дунаю збільшується.

Ми доклали багато зусиль навколо коридору Дунаю, що призвело до зниження логістичних витрат, які, за даними деяких зацікавлених сторін, зменшилися майже на 50%. Ми віримо, що ці зусилля також дозволять досягти стабільної пропускної здатності у 3 млн тонн на місяць у вересні та 4 мільйони тонн на місяць до кінця року,

– сказав високопосадовець.

Єврокомісар зазначив, що наразі розглядається можливість посилення інших коридорів, що ведуть до Балтійського та Адріатичного морів. Попри невелику пропускну спроможність цих шляхів, Войцеховський вважає, що треба шукати альтернативи застарілим автобанам.

"Проблема полягає в тому, що транзит через Польщу – це не питання інфраструктури, це питання вартості, тому що це не найближчий шлях до традиційних українських ринків – Індонезії та Єгипту", – сказав представник Єврокомісії.

Войцеховський зазначив, що згідно з розрахунками, аби підтримати транзит українського зерна необхідно компенсувати від 20 до 40 євро за тонну.

Хто підтримує продовження зернового бану та які в них аргументи

Румунський євродепутат від групи Renew Europe Дачіан Чолош звинуватив Єврокомісію у відсутності середньострокових заходів щодо українського зерна. За його словами, наразі в ЄС немає координації дій, а румунські та польські фермери від цього лише страждають.

"Уряди Румунії, Польщі, Угорщини вже оголошують про індивідуальні обмеження, тому що ви не змогли прийняти спільне рішення, яке б працювало і надавало впевненості країнам-членам ЄС. Стратегія Росії використовувати продовольство як зброю для посилення свого політичного впливу у світі є неприйнятною. Але де ж стратегія ЄС?", – нарікнув євродепутат.

Дачіан Чолош також попросив Єврокомісію надати фінансування для відновлення виробничого процесу тим фермерам, які не можуть продати своє зерно.

За продовження зернового ембарго виступила і польська європарламентарка, колишня прем'єрка Польщі, Беата Шидло від групи європейських консерваторів і реформістів. Вона заявила, що зараз немає нічого важливішого за інтереси польських фермерів та підтримала можливий односторонній бан зерна з боку свого уряду.

"Польський уряд вирішив, що якщо Європейська Комісія не продовжить заборону на імпорт зерна до Польщі, то ми це зробимо. У нас не буде іншого вибору. Ми не відкриємо кордони, тому що ми просто не можемо цього дозволити", – сказала Шидло.

Угорська європарламентарка Еніке Гюрі, яка не належить до жодної з груп в ЄП, також закликала продовжити обмеження після 15 вересня. За її словами, багато українського зерна досі залишається на складах і угорські фермери не зможуть зберегти свій врожай. Втім, українське зерно потребують в інших частинах світу.

"Ні причини, ні обставини, пов'язані з забороною на імпорт, не змінилися і, можливо, не зміняться. Тому ці обмеження повинні залишатися в силі і після 15 вересня. Ми не можемо повернутися до ситуації до травня, коли країни-члени ЄС на східних кордонах завалені українським, українським зерном, замість того, щоб везти це зерно туди, де воно дійсно потрібне – в Африку та на Близький Схід", – сказала Гюрі.

Українці потребують "зернової солідарності"

Німецька євродепутатка від групи Зелених Віола фон Крамон-Таубадель засудила відсутність солідарності серед деяких держав – членів ЄС. За її словами, якщо країни Євросоюзу погодилися допомагати Україні, то допомога має бути і під час експорту зерна.

"Українське сільське господарство заслуговує на 100% підтримку з нашого боку. Вони повинні мати прибуток від продажу зерна, щоб вижити. Тому, перш за все, Польща та Угорщина повинні зробити все, щоб не допустити нічого, що могло б ускладнити продаж українського зерна", – сказала євродепутатка.

Член групи ЄНП Майкл Галер засудив можливе продовження експортного бану. Він заявив, що очікує більшої креативності від Єврокомісії та зацікавлених держав-членів.

"Просте продовження блокади не повинно бути нашим рівнем амбіцій, як стосовно України, так і стосовно наших фермерів", – зазначив Галер.

Литовський євродепутат Пятрас Ауштревичюс від групи Renew Europe закликав Єврокомісію не продовжувати обмеження для українських товарів та запропонував контролювати ситуацію завдяки цифровому моніторингу.

"Можна використовувати найсучасніші системи GPS або цифрового моніторингу вздовж транспортних коридорів для того, щоб доставити українське зерно з пункту А в Україні до портів призначення експорту", - сказав парламентар.

Голова делегації ЄС – Україна в Європарламенті Вітольд Ващиковський назвав зернову проблему політичним питанням. Він наголосив, що Європейська комісія має узгодити інтереси всіх зацікавлених сторін.

Литовський депутат від ЄНП Андріус Кубілюс нагадав парламентарям про моральні зобов'язання перед українцями, які захищають ЄС та європейських фермерів від російської агресії. Кубілюс також заявив, що відповідно до Угоди про асоціацію, Україна має законне право продавати свої товари на єдиному ринку ЄС, а держави-члени Євросоюзу мають не створювати штучних перешкод.

"Ми повинні думати про те, як допомогти Україні створити сильну європейську економіку через європейську інтеграцію, а не про те, як утримати її в спустошеному і бідному стані. І ми не повинні боятися нормальної економічної конкуренції з українськими виробниками", – наголосив парламентар.

Зерно має експортуватися до третіх країн

Європарламент від ЄНП Герберт Дорфман заявив, що "смуги солідарності" не працюють, зважаючи на заяву єврокомісара Войцеховського, зо лише 5% українського зерна залишає Україну. Євродепутат виступає за нову угоду з Україною, яка буде гарантувати, що хоча б частина зерна покине межі ЄС і потрапить до третіх країн, де його потребують.

"Тож ви могли б запропонувати профінансувати експорт, але ви чудово знаєте, комісаре, що грошей на це немає. І це обіцянки, які нікому не допоможуть, особливо фермерам", – відреагував він на ініціативу Войцеховського про субсидії.

Член Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Тоніно Пікула засудив дії Путіна і привітав угоду між Україною та Хорватією щодо експорту зерна. Він також закликав Єврокомісію знайти довгострокові рішення, захищаючи інтереси європейських фермерів та беручи до уваги потреби України.

Чи є альтернатива

Під час завершення дебатів єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський подякував уряду Польщі та інших чотирьох держав-членів за ініціативу блокування експорту українського зерна до прикордонних країн. Він закликав депутатів підтримати його пропозицію щодо надання субсидій і заявив, що наполягатиме на продовженні заборони.

"Пані та панове, аргументів на користь продовження заборони є багато. Я хотів би використати сьогоднішні дебати під час засідання координаційної платформи", – сказав він.

Високопосадовець ЄС аргументував, що завдяки тимчасовій забороні експорт збільшився, спекуляції на різниці в цінах припинилися, і ринки в цих п'яти країнах стабілізувалися. Він закликав Україну змінити свою позицію.

"Я думаю, що Україна теж має переосмислити своє ставлення. Яка альтернатива? Повернення хаосу, односторонні рішення окремих країн-членів, проблеми з протестами, блокади. Це не буде добре для України, особливо в ситуації з блокуванням українських чорноморських портів", – сказав Войцеховський.