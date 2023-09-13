"Украинцы нуждаются в "зерновой солидарности": в ЕС продолжаются острые дебаты из-за зернового соглашения

В Европарламенте состоялись дебаты по продолжению блокирования экспорта украинских сельскохозяйственных товаров в пять государств-членов ЕС после 15 сентября.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский отмечает необходимость продления бана. В то же время, некоторые парламентарии призывают проявить "зерновую солидарность". Подробности рассказывает корреспондентка 24 канала.

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Еврокомиссар Войцеховский выступает за субсидии для зерна

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступает за продолжение запрета экспорта украинских сельскохозяйственных товаров и призывает предоставить субсидии для транзита этих продуктов в третьи страны. Во время вчерашних дебатов в Европарламенте, чиновник анонсировал, что этот вопрос будет обсуждаться во время заседания координационной платформы.

Во время дебатов еврокомиссар Януш Войцеховский осудил атаки России по украинской инфраструктуре – Кремль намеренно уничтожает склады и логистические хабы для торговли зерном. Высокопоставленный чиновник отметил, что из-за постоянных обстрелов "полосы солидарности" играют важную роль. В частности, благодаря общей координационной платформе пропускная способность полос вдоль Дуная увеличивается.

Мы приложили много усилий вокруг коридора Дуная, что привело к снижению логистических затрат, которые, по данным некоторых заинтересованных сторон, уменьшились почти на 50%. Мы верим, что эти усилия также позволят достичь стабильной пропускной способности в 3 миллиона тонн в месяц в сентябре и 4 миллиона тонн в месяц до конца года.

– сказал высокопоставленный чиновник.

Еврокомиссар отметил, что сейчас рассматривается возможность усиления других коридоров, ведущих к Балтийскому и Адриатическому морям. Несмотря на небольшую пропускную способность этих путей, Войцеховский считает, что нужно искать альтернативу устаревшим автобанам.

"Проблема заключается в том, что транзит через Польшу – это не вопрос инфраструктуры, это вопрос стоимости, потому что это не ближайший путь к традиционным украинским рынкам – Индонезии и Египту", – сказал представитель Еврокомиссии.

Войцеховский отметил, что согласно расчетам, чтобы поддержать транзит украинского зерна, необходимо компенсировать от 20 до 40 евро за тонну.

Кто поддерживает продление зернового бана и какие у них аргументы

Румынский евродепутат от группы Renew Europe Дачиан Чолош обвинил Еврокомиссию в отсутствии среднесрочных мер по украинскому зерну. По его словам, в настоящее время у ЕС нет координации действий, а румынские и польские фермеры от этого только страдают.

"Правительства Румынии, Польши, Венгрии уже объявляют об индивидуальных ограничениях, потому что вы не смогли принять совместное решение, которое бы работало и придавало уверенности странам-членам ЕС. Стратегия России использовать продовольствие как оружие для усиления своего политического влияния в мире неприемлема. Но где же стратегия ЕС?" – посетовал евродепутат.

Дачиан Чолош также попросил Еврокомиссию предоставить финансирование для возобновления производственного процесса фермерам, которые не могут продать свое зерно.

За продолжение зернового эмбарго выступила и польская европарламентарша, бывшая премьер Польши, Беата Шидло от группы европейских консерваторов и реформистов. Она заявила, что сейчас нет ничего важнее интересов польских фермеров и поддержала возможный односторонний бан зерна со стороны своего правительства.

"Польское правительство решило, что если Европейская Комиссия не продлит запрет на импорт зерна в Польшу, то мы это сделаем. У нас не будет другого выбора. Мы не откроем границы, потому что мы просто не можем этого позволить", – сказала Шидло.

Венгерская европарламентарий Энике Гюри, не принадлежащая ни к одной из групп в ЕП, также призвала продлить ограничения после 15 сентября. По ее словам, много украинского зерна до сих пор остается на складах и венгерские фермеры не смогут сохранить свой урожай. Впрочем, в украинском зерне нуждаются в других частях света.

"Ни причины, ни обстоятельства, связанные с запретом на импорт, не изменились и, возможно, не изменятся. Поэтому эти ограничения должны оставаться в силе и после 15 сентября. Мы не можем вернуться к ситуации до мая, когда страны-члены ЕС на восточных границах завалены украинским зерном, вместо того чтобы везти это зерно туда, где оно действительно нужно – в Африку и на Ближний Восток", – сказала Гюри.

Украинцы нуждаются в "зерновой солидарности"

Немецкая евродепутат от группы Зеленых Виола фон Крамон-Таубадель осудила отсутствие солидарности среди некоторых государств – членов ЕС. По ее словам, если страны Евросоюза согласились помогать Украине, помощь должна быть и при экспорте зерна.

"Украинское сельское хозяйство заслуживает 100% поддержку с нашей стороны. Они должны иметь прибыль от продажи зерна, чтобы выжить. Поэтому, прежде всего, Польша и Венгрия должны сделать все, чтобы не допустить ничего, что могло бы усложнить продажу украинского зерна", – сказала евродепутат.

Член группы ЕНП Майкл Галер осудил возможное продление экспортного бана. Он заявил, что ожидает большей креативности от Еврокомиссии и заинтересованных государств-членов.

"Простое продление блокады не должно быть нашим уровнем амбиций, как в отношении Украины, так и наших фермеров", – отметил Галер.

Литовский евродепутат Пятрас Ауштревичюс от группы Renew Europe призвал Еврокомиссию не продлевать ограничения для украинских товаров и предложил контролировать ситуацию благодаря цифровому мониторингу.

"Можно использовать самые современные системы GPS или цифрового мониторинга вдоль транспортных коридоров для того, чтобы доставить украинское зерно из пункта А в Украине в порты назначения экспорта", – сказал парламентарий.

Глава делегации ЕС – Украина в Европарламенте Витольд Ващиковский назвал зерновую проблему политическим вопросом. Он подчеркнул, что Европейская комиссия должна согласовать интересы всех заинтересованных сторон.

Литовский депутат от ЕНП Андриус Кубилюс напомнил парламентариям о моральных обязательствах перед украинцами, защищающими ЕС и европейских фермеров от российской агрессии. Кубилюс также заявил, что согласно Соглашению об ассоциации Украина имеет законное право продавать свои товары на едином рынке ЕС, а государства-члены Евросоюза должны не создавать искусственных препятствий.

"Мы должны думать о том, как помочь Украине создать сильную европейскую экономику из-за европейской интеграции, а не о том, как удержать ее в разоренном и бедном состоянии. И мы не должны бояться нормальной экономической конкуренции с украинскими производителями", – подчеркнул парламентарий.

Зерно должно экспортироваться в третьи страны

Европарламент от ЕНП Герберт Дорфман заявил, что "полосы солидарности" не работают, учитывая заявление еврокомиссара Войцеховского, лишь 5% украинского зерна покидает Украину. Евродепутат выступает за новое соглашение с Украиной, которое будет гарантировать, что хотя бы часть зерна покинет пределы ЕС и попадет в третьи страны, где в нем нуждаются.

"Итак, вы могли бы предложить профинансировать экспорт, но вы прекрасно знаете, комиссар, что денег на это нет. И это обещания, которые никому не помогут, особенно фермерам", – отреагировал он на инициативу Войцеховского о субсидиях.

Член Прогрессивного альянса социалистов и демократов Тонино Пикула осудил действия Путина и приветствовал соглашение между Украиной и Хорватией по экспорту зерна. Он также призвал Еврокомиссию найти долгосрочные решения, защищая интересы европейских фермеров и принимая во внимание потребности Украины.

Есть ли альтернатива

В завершение дебатов еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский поблагодарил правительство Польши и других четырех государств-членов за инициативу блокирования экспорта украинского зерна в приграничные страны. Он призвал депутатов поддержать его предложение о предоставлении субсидий и заявил, что будет настаивать на продлении запрета.

"Дамы и господа, аргументов в пользу продления запрета много. Я хотел бы использовать сегодняшние дебаты во время заседания координационной платформы", – сказал он.

Высокопоставленный чиновник ЕС аргументировал, что благодаря временному запрету экспорт увеличился, спекуляции на разнице в ценах прекратились, и рынки в этих пяти странах стабилизировались. Он призвал Украину изменить свою позицию.

"Я думаю, что Украина тоже должна переосмыслить свое отношение. Какая альтернатива? Возвращение хаоса, односторонние решения отдельных стран-членов, проблемы с протестами, блокады. Это не будет хорошо для Украины, особенно в ситуации с блокировкой украинских черноморских портов", – сказал Войцеховский.