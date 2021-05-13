ЄС переконаний, що Росія намагається поглинути український Донбас, – Bloomberg

Росія намагається поступово поглинати східні регіони України. Саме про це мовиться у документі Європейського Союзу, опублікованого на початку травня 2021 року.
Джерело:Bloomberg
Це звіт підрозділу ЄС з питань закордонних справ (EEAS). З документом ознайомилися аналітики Bloomberg, і дійшли низки висновків.
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ЄС заявляє, що Росія має на меті "інтегрувати де-факто" Східну Україну
За документом EEAS, у Європейського Союзу наразі така позиція:
- Кремль організовує нелегітимні вибори, роздає російські паспорти мешканцям Донбасу.
- Такі дії "спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду України територій до Росії".
Звісно, Росія офіційно неодноразово заперечувала свої плани щодо захоплення територій:
- Мовляв, вона прихильна до мирної угоди 2015 року, за якою тимчасово окуповані території Донбасу (ОРДЛО) начебто мали б отримати автономію в межах України.
Як можна допомогти посиленню стійкості України до російської агресії
У документі EEAS є кілька думок щодо того, як Європейський Союз може допомогти Україні у її протистоянні агресії Росії:
- Посилити підтримку у боротьбі з "гібридними загрозами, включно з протидією кіберзагрозам та дезінформації”.
- Допомагати українській програмі вакцинації проти коронавірусу, "щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу кризу".
- Сприяти енергетичній безпеці для зменшення залежності від Росії.
- Докладати більше зусиль щодо відмови у визнанні російських паспортів, виданих мешканцям Криму та частини Донбасу.
- Розглянути надання дозволу Україні брати участь у деяких безпекових проєктах ЄС.
- Непогано було б і посилити антиросійські санкції – бодай до такого рівня, якого сягнули США.
Війна на Донбасі: що слід розуміти
Війна в Україні спалахнула після окупації Росією Криму за наказом президента Володимира Путіна у 2014 році. І досі Росія підтримує та контролює бойовиків на Донбасі.
- У квітні 2021 року ситуація в регіоні дійшла рівня значної напруги – бо Росія розмістила військову техніку та понад 100 тисяч своїх військових у прикордонній зоні.
- І тільки після численних закликів Заходу до деескалації частково відступила. На знак підтримки України Київ відвідав і державний секретар США Ентоні Блінкен.
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