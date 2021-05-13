ЄС переконаний, що Росія намагається поглинути український Донбас, – Bloomberg

Росія намагається поступово поглинати східні регіони України. Саме про це мовиться у документі Європейського Союзу, опублікованого на початку травня 2021 року.

Це звіт підрозділу ЄС з питань закордонних справ (EEAS). З документом ознайомилися аналітики Bloomberg, і дійшли низки висновків.

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ЄС заявляє, що Росія має на меті "інтегрувати де-факто" Східну Україну

За документом EEAS, у Європейського Союзу наразі така позиція:

Кремль організовує нелегітимні вибори, роздає російські паспорти мешканцям Донбасу.

Такі дії "спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду України територій до Росії".

Звісно, Росія офіційно неодноразово заперечувала свої плани щодо захоплення територій:

Мовляв, вона прихильна до мирної угоди 2015 року, за якою тимчасово окуповані території Донбасу (ОРДЛО) начебто мали б отримати автономію в межах України.

Як можна допомогти посиленню стійкості України до російської агресії

Як зауважили у Bloomberg,Особливо міжнародну – щодо вступу України до ЄС та НАТО, що б дуже Росії не сподобалося.

У документі EEAS є кілька думок щодо того, як Європейський Союз може допомогти Україні у її протистоянні агресії Росії:

Посилити підтримку у боротьбі з "гібридними загрозами, включно з протидією кіберзагрозам та дезінформації”.

включно з протидією кіберзагрозам та дезінформації”. Допомагати українській програмі вакцинації проти коронавірусу, "щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу кризу".

проти коронавірусу, "щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу кризу". Сприяти енергетичній безпеці для зменшення залежності від Росії.

для зменшення залежності від Росії. Докладати більше зусиль щодо відмови у визнанні російських паспортів , виданих мешканцям Криму та частини Донбасу.

, виданих мешканцям Криму та частини Донбасу. Розглянути надання дозволу Україні брати участь у деяких безпекових проєктах ЄС.

ЄС. Непогано було б і посилити антиросійські санкції – бодай до такого рівня, якого сягнули США.

Війна на Донбасі: що слід розуміти

Аналітики Bloomberg окремо наголосили, що у країн ЄС немає одностайності щодо описаного документа. Ціла група дипломатів, наприклад, вважають, що у ньому, необхідних Україні – головно антикорупційних.

Війна в Україні спалахнула після окупації Росією Криму за наказом президента Володимира Путіна у 2014 році. І досі Росія підтримує та контролює бойовиків на Донбасі.

У квітні 2021 року ситуація в регіоні дійшла рівня значної напруги – бо Росія розмістила військову техніку та понад 100 тисяч своїх військових у прикордонній зоні.

– бо Росія розмістила військову техніку та понад 100 тисяч своїх військових у прикордонній зоні. І тільки після численних закликів Заходу до деескалації частково відступила. На знак підтримки України Київ відвідав і державний секретар США Ентоні Блінкен.

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