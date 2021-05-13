ЄС переконаний, що Росія намагається поглинути український Донбас, – Bloomberg

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Росія намагається поступово поглинати східні регіони України. Саме про це мовиться у документі Європейського Союзу, опублікованого на початку травня 2021 року.

Джерело:

Bloomberg

Це звіт підрозділу ЄС з питань закордонних справ (EEAS). З документом ознайомилися аналітики Bloomberg, і дійшли низки висновків.

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За документом EEAS, у Європейського Союзу наразі така позиція:

  • Кремль організовує нелегітимні вибори, роздає російські паспорти мешканцям Донбасу.
  • Такі дії "спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду України територій до Росії".

Звісно, Росія офіційно неодноразово заперечувала свої плани щодо захоплення територій:

  • Мовляв, вона прихильна до мирної угоди 2015 року, за якою тимчасово окуповані території Донбасу (ОРДЛО) начебто мали б отримати автономію в межах України.
Як зауважили у Bloomberg, Росії цікава автономія Донбасу в межах України як потенційний засіб впливу на українську політику. Особливо міжнародну – щодо вступу України до ЄС та НАТО, що б дуже Росії не сподобалося.

Як можна допомогти посиленню стійкості України до російської агресії

У документі EEAS є кілька думок щодо того, як Європейський Союз може допомогти Україні у її протистоянні агресії Росії:

  • Посилити підтримку у боротьбі з "гібридними загрозами, включно з протидією кіберзагрозам та дезінформації”.
  • Допомагати українській програмі вакцинації проти коронавірусу, "щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу кризу".
  • Сприяти енергетичній безпеці для зменшення залежності від Росії.
  • Докладати більше зусиль щодо відмови у визнанні російських паспортів, виданих мешканцям Криму та частини Донбасу.
  • Розглянути надання дозволу Україні брати участь у деяких безпекових проєктах ЄС.
  • Непогано було б і посилити антиросійські санкції – бодай до такого рівня, якого сягнули США.
Аналітики Bloomberg окремо наголосили, що у країн ЄС немає одностайності щодо описаного документа. Ціла група дипломатів, наприклад, вважають, що у ньому замало наголосили на реформах, необхідних Україні – головно антикорупційних.

Війна на Донбасі: що слід розуміти

Війна в Україні спалахнула після окупації Росією Криму за наказом президента Володимира Путіна у 2014 році. І досі Росія підтримує та контролює бойовиків на Донбасі.

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