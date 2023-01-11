Звільнення Кінбурської коси наразі недоцільне: Єрін пояснив причини
Після деокупації Херсона постало питання звільнення Кінбурнської коси. Проте у ЗСУ кажуть, що наразі "засоби не збігаються з метою".
Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін. За його словами, Кінбурнську косу зараз більше контролює противник.
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Українські бійці завдають вогневого ураження
Разом з тим, каже Єрін, через вогневий контроль ЗСУ, противник не може зосереджувати на території Кінбурнської коси постійний і великий рух своїх військ.
Тому можна сказати, що окупанти контролюють косу, але не повністю,
– сказав полковник.
Також він додав, що наразі засоби наразі не збігаються з метою, адже в окупантів є сухопутний коридор до коси, натомість у ЗСУ такої можливості немає.
Де розташована Кінбурнська коса: дивіться на карті
Коли звільнять Кінбурнську косу
Єрін зазначив, що звільнення островів та Кінбурнської коси можливе лише після звільнення усієї Херсонської області.
"Окреме звільнення коси не є доцільним, бо це відкрита місцевість і вогневе ураження з боку противника може нанести більше шкоди, ніж отримання переваги під час звільнення даної території", – розповів військовий.
Варто додати, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що Кінбурнська коса перетворюється на сіру зону. Але при цьому, за його словами, це не означає, що цей контроль у короткостроковій перспективі може виникнути. Хоча, назвати ділянку у 17 800 гектарів сірою зоною складно.
Яке значення має Кінбурнська коса для ЗСУ
- Коваленко вважає, що ця територія могла б стати плацдармом для подальших дій ЗСУ на Півдні.
- Кінбурнська коса могла б дати можливість створення операційної зони на лівобережній Херсонщині, яка сягала б до 20 кілометрів вглиб Херсонщини й охоплювала б Голу Пристань, Олешки, Нову Каховку та інші населені пункти.
- Він додав, що з цієї точки зору Кінбурнська коса – ідеальний варіант, який би дозволив ЗСУ розпочати у цій операційній зоні активну діяльність.
- Але якби Збройні Сили України перебували на Кінбурнській косі, то їм було б дуже важко її утримувати. Адже з воєнної точки зору це дуже складна ділянка.
- По-перше, там дуже ускладнена логістика. По-друге, було б складно вести оборонні дії без ретельної підготовки лінії оборони.