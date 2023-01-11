Звільнення Кінбурської коси наразі недоцільне: Єрін пояснив причини

Після деокупації Херсона постало питання звільнення Кінбурнської коси. Проте у ЗСУ кажуть, що наразі "засоби не збігаються з метою".

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін. За його словами, Кінбурнську косу зараз більше контролює противник.

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Разом з тим, каже Єрін, через вогневий контроль ЗСУ, противник не може зосереджувати на території Кінбурнської коси постійний і великий рух своїх військ.

Тому можна сказати, що окупанти контролюють косу, але не повністю,

– сказав полковник.

Також він додав, що наразі засоби наразі не збігаються з метою, адже в окупантів є сухопутний коридор до коси, натомість у ЗСУ такої можливості немає.

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Єрін зазначив, що звільнення островів та Кінбурнської коси можливе лише після звільнення усієї Херсонської області.

"Окреме звільнення коси не є доцільним, бо це відкрита місцевість і вогневе ураження з боку противника може нанести більше шкоди, ніж отримання переваги під час звільнення даної території", – розповів військовий.

Варто додати, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що Кінбурнська коса перетворюється на сіру зону. Але при цьому, за його словами, це не означає, що цей контроль у короткостроковій перспективі може виникнути. Хоча, назвати ділянку у 17 800 гектарів сірою зоною складно.

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