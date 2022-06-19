Європа не може стояти осторонь, – Мусієнко пояснив, чому світ змінює риторику щодо війни

Після повномасштабного вторгнення Росії до України наші західні партнери поступово змінювали свою риторику щодо цієї війни. Якщо до 24 лютого було враження, що багато з них були готовими просто "здати" Україну, то зараз це не так.

Особливо це простежується в останньому інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга німецькому виданню Bild, в якому він заявив, що з озброєнням від Заходу Україна повинна повернути під свій контроль Донбас, і це стане закінченням війни. Ймовірно, такі зміни відбулися, бо увесь світ бачить самовіддану боротьбу українців. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Європа не може дистанціюватися від війни в Україні

"Я думаю, що риторика змінилася через те, що вони побачили, як український народ бореться і виборює свою свободу і незалежність. Наші захисники – герої, і я переконаний, що Голлівуд зніме про них про них ще не одне кіно. Зараз пишуться нові легенди й вони пишуться просто на наших очах", – каже Мусієнко.

За його словами, такий спротив українського народу змінив багатьох і Захід – не виняток. Вона просто не може стояти осторонь, адже це викличе кілька цілком змістовних запитань щодо того, що світові лідери робили довгими роками. Мусієнко переконаний, що якщо Європа чи НАТО зараз дистанціюються, це означатиме для них поразку – і моральну, і в практичній площині.

Тоді постає питання – для чого світ стільки років випрацьовував системи колективної безпеки, правила світопорядку, бодай якусь конфігурацію в Європі, яка б не допустила повторення жахів Другої світової війни? Виходить, це все було марно, бо світ може спасувати перед одним-двома диктаторами-автократами,

– пояснив експерт.

Саме тому політика та курс Заходу починають змінюватися. Зараз вже завершується робота над новою концепцією оборони Центральної та Східної Європи Альянсу. Вона буде повністю затверджена наприкінці червня на саміті НАТО в Мадриді.

На думку Мусієнка, це також є одним з аспектів, що говорить про перегляд системи та підходів безпеки. До того ж позиція партнерів та союзників України все більше схиляється до того, що війна може бути затяжною і на цьому шляху Україну потрібно буде підтримувати.

Що сказав Столтенберг

Про це ж в інтерв'ю сказав генсек НАТО Столтенберг. Він зауважив, що бої та війна триватимуть довго, тож європейським країнам потрібно до цього готуватися. Вони повинні будуть підтримувати Україну не лише у військовому плані, а й економічному, та робити все, щоб вона встояла та відвоювала Донбас.

Якщо Путін дійде до висновку, що він може просто продовжувати, а він робив це після війни 2008-го року у Грузії та окупації Криму у 2014-му році, то ми заплатимо набагато вищу ціну,

– заявив Столтенберг.

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