Европа не может стоять в стороне, – Мусиенко объяснил, почему мир меняет риторику по поводу войны

После полномасштабного вторжения России в Украину наши западные партнеры постепенно меняли свою риторику относительно этой войны. Если до 24 февраля было впечатление, что многие были готовы просто "сдать" Украину, то сейчас это не так.

Особенно это прослеживается в последнем интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкому изданию Bild, в котором он заявил, что с вооружением от Запада Украина должна вернуть под свой контроль Донбасс и это станет окончанием войны. Вероятно, такие изменения произошли, потому что весь мир видит самоотверженную борьбу украинцев. Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Европа не может дистанцироваться от войны в Украине

"Я думаю, что риторика изменилась из-за того, что они увидели, как украинский народ борется и борется за свою свободу и независимость. Наши защитники – герои, и я убежден, что Голливуд снимет о них о них еще не одно кино. Сейчас пишутся новые легенды и они пишутся прямо на наших глазах", – говорит Мусиенко.

По его словам, такое сопротивление украинского народа изменило многих и Запад – не исключение. Она просто не может стоять в стороне, ведь это вызовет несколько вполне содержательных вопросов о том, что мировые лидеры делали долгие годы. Мусиенко убежден, что если Европа или НАТО сейчас дистанцируются, это будет означать для них поражение – и моральное, и в практической плоскости.

Тогда возникает вопрос – для чего мир столько лет вырабатывал системы коллективной безопасности, правила миропорядка, хоть какую-то конфигурацию в Европе, которая не допустила бы повторения ужасов Второй мировой войны? Выходит, это все было бесполезно, потому что мир может спасать перед одним-двумя диктаторами-автократами,

– объяснил эксперт.

Поэтому политика и курс Запада начинают меняться. Сейчас уже завершается работа над новой концепцией обороны Центральной и Восточной Европы Североатлантического союза. Она будет полностью утверждена в конце июня на саммите НАТО в Мадриде.

По мнению Мусиенко, это также один из аспектов, который говорит о пересмотре системы и подходов безопасности. К тому же, позиция партнеров и союзников Украины все больше склоняется к тому, что война может быть затяжной и на этом пути Украину нужно будет поддерживать.

Что сказал Столтенберг

Об этом в интервью сказал генсек НАТО Столтенберг. Он отметил, что бои и война будут продолжаться долго, так что европейским странам нужно к этому готовиться. Они должны будут поддерживать Украину не только в военном плане, но и экономическом, и делать все, чтобы она устояла и отвоевала Донбасс.

Если Путин придет к выводу, что он может просто продолжать, а он делал это после войны 2008 года в Грузии и оккупации Крыма в 2014 году, то мы заплатим намного более высокую цену,

– заявил Столтенберг.

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