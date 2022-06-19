Особенно это прослеживается в последнем интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкому изданию Bild, в котором он заявил, что с вооружением от Запада Украина должна вернуть под свой контроль Донбасс и это станет окончанием войны. Вероятно, такие изменения произошли, потому что весь мир видит самоотверженную борьбу украинцев. Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Европа не может дистанцироваться от войны в Украине

"Я думаю, что риторика изменилась из-за того, что они увидели, как украинский народ борется и борется за свою свободу и независимость. Наши защитники – герои, и я убежден, что Голливуд снимет о них о них еще не одно кино. Сейчас пишутся новые легенды и они пишутся прямо на наших глазах", – говорит Мусиенко.

По его словам, такое сопротивление украинского народа изменило многих и Запад – не исключение. Она просто не может стоять в стороне, ведь это вызовет несколько вполне содержательных вопросов о том, что мировые лидеры делали долгие годы. Мусиенко убежден, что если Европа или НАТО сейчас дистанцируются, это будет означать для них поражение – и моральное, и в практической плоскости.

Тогда возникает вопрос – для чего мир столько лет вырабатывал системы коллективной безопасности, правила миропорядка, хоть какую-то конфигурацию в Европе, которая не допустила бы повторения ужасов Второй мировой войны? Выходит, это все было бесполезно, потому что мир может спасать перед одним-двумя диктаторами-автократами,

– объяснил эксперт.

Поэтому политика и курс Запада начинают меняться. Сейчас уже завершается работа над новой концепцией обороны Центральной и Восточной Европы Североатлантического союза. Она будет полностью утверждена в конце июня на саммите НАТО в Мадриде.

По мнению Мусиенко, это также один из аспектов, который говорит о пересмотре системы и подходов безопасности. К тому же, позиция партнеров и союзников Украины все больше склоняется к тому, что война может быть затяжной и на этом пути Украину нужно будет поддерживать.

Что сказал Столтенберг

Об этом в интервью сказал генсек НАТО Столтенберг. Он отметил, что бои и война будут продолжаться долго, так что европейским странам нужно к этому готовиться. Они должны будут поддерживать Украину не только в военном плане, но и экономическом, и делать все, чтобы она устояла и отвоевала Донбасс.

Если Путин придет к выводу, что он может просто продолжать, а он делал это после войны 2008 года в Грузии и оккупации Крыма в 2014 году, то мы заплатим намного более высокую цену,

– заявил Столтенберг.

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