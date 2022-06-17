Речь диктатора показывали пропагандистские СМИ в России. Он не обошел стороной вступление Украины в Европейский Союз, сообщает 24 канал.

На тему Надо зайти в тыл, – Путин публично отказался штурмовать позиции ВСУ под Донецком

Коварное заявление Путина

Президент России почему-то решил, что он может комментировать, что Украина собирается стать членом Европейского Союза. Более того, он еще и сказал, что не против этого. Как будто мы спрашивали его мысли или разрешения.

Мы ничего не имеем против. ЕС не является военно-политическим блоком, поэтому мы не против присоединения Украины к ЕС,

– сказал он.

При этом не забыл сказать и о так боящемся НАТО. Мол, НАТО в отличие от ЕС является военно-политическим союзом. Наверное, именно поэтому "вторая армия мира" во главе со своим диктатором трясется от одного упоминания об Альянсе.

Путин отметился новыми маразмами

Это не единственное, чем раздался кремлевский диктатор во время своего выступления. По Украине он сделал и ряд других коварных и циничных заявлений. В частности, по убийствам украинцев и трагедии нашего народа из-за начавшейся им войны. Поразило то, как спокойно Путин говорил о беде, которую наделал миллионам украинцев. Он цинично признал , что боевые действия всегда трагедии. А потом опять же говорит, что это было вынуждено. Мол, не оставим людей на "уволенных", а на самом же деле оккупированных территориях. Но его "героизм" существует только до прихода туда ВСУ.

Но на этом все не кончилось. Путин в очередной раз напомнил о "причине" полномасштабной войны в Украине . Как обычно, он уже во всем поспешил обвинить Запад. Мол, все началось в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы. Договориться не смогли, потому Россия и решила провести "спецоперацию".

В украинском МВД отреагировали на такие вбросы Путина. Советник главы ведомства Виктор Андрусив проанализировал заявления российского диктатора. Он назвал их откровенно банальными и примитивными. По его словам, у Путина есть определенная структура, которую повторяет во время каждого своего выступления. Андрусов отметил, что базовый и первоначальный тезис Путина во всех выступлениях – это то, что во всем виноват Запад. Вроде бы оттуда все плохое, а Россия просто святая.

Заинтересуйтесь, что Шольц мог передать Зеленскому слова Путина: смотрите видео