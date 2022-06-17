Промову диктатора показували пропагандистські ЗМІ Росії. Він не оминув вступ України до Європейського Союзу, повідомляє 24 канал.

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Підступна заява Путіна

Президент Росії чомусь вирішив, що він може коментувати те, що Україна збирається стати членом Європейського Союзу. Ба більше, він ще й сказав, що не проти цього. Ніби ми питали його думки чи дозволу.

Ми нічого не маємо проти. ЄС не є військово-політичним блоком, тому ми не проти приєднання України до ЄС,

– сказав він.

При цьому не забув сказати й про НАТО, яке він так боїться. Мовляв, НАТО, на відміну від ЄС є військово-політичним союзом. Мабуть, саме тому "друга армія світу" на чолі зі своїм диктатором аж трясеться від однієї згадки про Альянс.

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Це не єдине, чим роздався кремлівський диктатор під час свого виступу. Щодо України він зробив і низку інших підступних та цинічних заяв. Зокрема, щодо вбивств українців і трагедії нашого народу через розпочату ним війну. Вразило те, як спокійно Путін говорив про біду, якої наробив мільйонам українців. Він цинічно визнав, що бойові дії завжди є трагедією. А тоді знову ж таки каже, що це було вимушено. Мовляв, не залишимо людей на "звільнених", а насправді ж окупованих територіях. Але його "героїзм" існує тільки до приходу туди ЗСУ.

Але на цьому все не закінчилось. Путін вкотре нагадав про "причину" повномасштабної війни в Україні. Як звично, він вже у всьому поспішив звинуватити Захід. Мовляв, все почалося у зв'язку з небажанням Заходу домовлятися про гарантії безпеки для Москви. Домовитись не змогли, тому Росія й вирішила провести "спецоперацію".

В українському МВС відреагували на такі вкиди Путіна. Радник глави відомства Віктор Андрусів проаналазував заяви російського диктатора. Він назвав їх відверто банальними та примітивними. За його словами, Путін має певну структуру, яку повторює під час кожного свого виступу. Андрусів зауважив, що базова та первинна теза Путіна у всіх виступах – це те, що у всьому винен Захід. Ніби звідти все погане, а Росія просто свята.

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