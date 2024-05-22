Не для боротьби з мігрантами: чому країни Європи починають укріплювати кордон

Європейські країни почали будувати оборонні споруди на своїх кордонах. Зведення фортифікацій не пов'язане з боротьбою проти мігрантів чи для припинення контрабанди.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Буряченко, зауваживши, що країни Європи розглядають різні сценарії російсько-української війни та розуміють загрозу у разі програшу України.

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Спрогнозувати неможливо

Польща планує інвестувати понад 2,5 мільярди доларів у зміцнення своїх кордонів з Росією і Білоруссю. Будівництво багаторівневих рубежів відбувається також у Литві, Латвії, Естонії та Фінляндії. Країни ставлять на кордонах "зуби дракона", кулемети та окопуються.

Європейські держави розуміють, що немає єдиного сценарію російсько-української війни. Є лише обриси, з якими намагаються працювати учасники та сторони цього конфлікту, трансформуючи та адаптуючи його під власні інтереси.

Не варто забувати й про "чорних лебедів", як-от загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі начебто внаслідок аварії вертольота. На думку Буряченка, ці "чорні лебеді" не останні. Відтак через неможливість спрогнозувати події та їхні наслідки країни ЄС та НАТО готуються до різного перебігу подій.

Водночас потрібно віддати належне українським партнерам, які на зустрічах чітко артикулюють, що Україні необхідно допомагати стільки, скільки потрібно. На третій рік війни Захід остаточно зрозумів, що якщо не достатньо підтримувати Київ, то завтра путінський режим постукає у їхні двері.

Попереду складні часи

За словами політолога, хоч наші партнери чекають Україну в Євросоюзі та Північноатлантичному альянсі, проте наразі навряд допоможуть з укріпленням та будівництвом кордонів з Росією та Білоруссю. Адже власна "шкура" набагато дорожча та відчутніша, ніж політична риторика.

Утім, якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, то нині наша держава має найбільш боєздатну армію у Європі. Нам справді не вистачає озброєння та схвалені пакети військової допомоги йдуть не так швидко, якби хотілося. Проте вже маємо американські ракети ATACMS дальньої дії, а на підході – винищувачі п'ятого покоління F-16.

Це все дозволить як мінімум тримати паритет перед атаками Росії й одночасно запускати дипломатичний трек на своїх умовах, на умовах української формули миру, який почнеться уже дуже скоро на Глобальному саміті миру у Швейцарії,

– сказав Олексій Буряченко.

Ситуація на полі залежить від української дипломатичної позиції та рішучості наших партнерів до прийняття серйозних рішень, навіть силових. Зараз ми на піку відповідальності та російської агресії, тому найближчий період буде складним.

Маємо проявляти максимально консолідовану позицію, не довіряти анонімним телеграм-каналам та тік токам. Росія робить багато ІПСО та внутрішньополітичного розхитування, тому потрібно перевіряти усю інформацію. Сили оборони як ніколи потребують надійного тилу, тому необхідно його забезпечити.

Європа укріплює кордон з Росією