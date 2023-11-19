Уже декілька країн ЄС посилюють свої кордони з Росією. Фінляндія, з якої почався цей процес, готує рішення про повне закриття кордону.

Дивіться також Голова МЗС Латвії хоче очолити НАТО замість Столтенберга: що він думає про Україну та Росію

Що відомо про рішення Латвії щодо кордону з Росією

Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість залучити армію до побудови прикордонної сухопутної інфраструктури.

Імовірно, армійці допоможуть побудувати дві ділянки на 11,07 кілометра та 8,45 кілометра. Державне агентство нерухомості прорахує, скільки це буде коштувати, та обере найбільш економний варіант. Воно ж керуватиме роботами та буде закуповувати все необхідне. Про деталі цього плану та його фінансування обіцяють повідомити згодом.

Яка інфраструктура на кордоні потрібна Латвії

Там будують огорожу на 112 кілометрів. Поки звели понад 92 кілометри, тобто більше половини. Роботи планують завершити цього року, а до літа 2024 збудувати ще й 30 кілометрів паркана вздовж водойми.

Повністю збудувати інфраструктуру на східних кордонах у Латвії прагнуть до 2025 року. Попереду ще 180 кілометрів огорож і 53 кілометри інфраструктури прикордонної охорони. Ліс на цій території уже вирубали, тож будівництво просувається швидко.

Країни посилюють свої кордони з Росією