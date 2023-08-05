Росія та Білорусь – це єдиний економічний простір: чому Захід так довго не вводив санкції

Європейський союз офіційно оголосив про нові санкції проти Білорусі та режиму Лукашенка. Вони стосуватимуться військово-промислового комплексу союзниці Росії.

Про це 24 Каналу розповів Павло Латушко, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету й керівник Народного антикризового управління Білорусі. На його думку, подібні обмеження справді можуть вплинути на зміну влади в Білорусі за умови, якщо введені санкції посилюватимуть.

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На що спрямовані нові санкції проти Білорусі

Новий пакет санкцій проти Білорусі спрямований на вирівнювання санкційної політики Євросоюзу відносно Росії та режиму Лукашенка. Лобіюючи його, білоруська опозиція наголошувала, що без розуміння ролі Лукашенка у війні та чим є "Союзна держава" двох диктаторів, неможливо провадити правильну санкційну політику.

Щоб досягти цих обмежень, білоруському уряду у вигнанні знадобилося близько року переконувати європейських чиновників. Проблема полягала в тому, що окремі європейські країни прагнули вивести з-під санкцій білоруські калійні добрива. Але на щастя, попередні обмеження залишились чинними.

"Союзна держава, яку побудували Путін і Лукашенко – це єдиний економічний та митний простір. Це означає, що будь-який товар, який потрапив до Білорусі, в подальшому може без обмежень потрапити на територію Росії", – підкреслив Латушко.

В ситуації, коли на Росію та Білорусь накладено різні санкції, Лукашенко міг допомагати Путіну отримувати підсанкційні товари, зокрема і для військово-промислового комплексу. Саме тому нові санкції, введені проти Білорусі, спрямовані на гармонізацію обмежень для військово-промислових комплексів обох країн.

Також білоруська опозиція очікує, що незабаром подібні обмеження впровадять Сполучені Штати.

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Чи справді санкції здатні похитнути позиції Лукашенка

Якщо одночасно і комплексно знекровлювати дві економіки "Союзної держави", це призведе до того, що Росія зменшить обсяги фінансової підтримки Білорусі, переконаний Латушко. Через це дестабілізація режиму внаслідок санкцій у Білорусі може настати швидше, аніж у Росії.

"Щоправда, санкції є лиш першим кроком до ліквідації режиму Лукашенка. Вони зобов’язані бути жорсткими для того, щоб вплинути на Лукашенка, інакше білоруський режим матиме можливість адаптовуватися до них", – наголосив білоруський політик.

Для того, щоб економіка Білорусі продовжувала перебувати на плаву, білоруський диктатор намагається поглибити співпрацю з Китаєм. Однак замість очікуваного виходу на новий ринок, білоруські товари фактично програють конкуренцію китайським в самій Білорусі.

Це пов'язано не в останню чергу з тим, що у країни немає доступу до західних технологій, без яких вкрай важко створити якісний продукт. Тому європейські санкції дійсно мають вплив на економіку Білорусі.

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