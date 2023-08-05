Россия и Беларусь – это единое экономическое пространство: почему Запад так долго не вводил санкции

Европейский союз официально объявил о новых санкциях против Беларуси и режима Лукашенко. Они будут касаться военно-промышленного комплекса союзницы России.

Об этом 24 Каналу рассказал Павел Латушко, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления Белоруссии. По его мнению, подобные ограничения могут повлиять на смену власти в Беларуси при условии, если введенные санкции будут усиливать.

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На что направлены новые санкции против Беларуси

Новый пакет санкций против Беларуси направлен на выравнивание санкционной политики Евросоюза в отношении России и режима Лукашенко. Лоббируя его, белорусская оппозиция отмечала, что без понимания роли Лукашенко в войне и чем является "Союзное государство" двух диктаторов, невозможно проводить правильную санкционную политику.

Чтобы добиться этих ограничений, белорусскому правительству в изгнании понадобилось около года убеждать европейских чиновников. Проблема заключалась в том, что некоторые европейские страны стремились вывести из-под санкций белорусские калийные удобрения. К счастью, предыдущие ограничения остались в силе.

"Союзное государство, которое построили Путин и Лукашенко - это единое экономическое и таможенное пространство. Это означает, что любой попавший в Беларусь товар в дальнейшем может без ограничений попасть на территорию России", – подчеркнул Латушко.

В ситуации, когда на Россию и Беларусь наложены разные санкции, Лукашенко мог помогать Путину получать подсанкционные товары, в том числе и для военно-промышленного комплекса. Поэтому новые санкции, введенные против Беларуси, направлены на гармонизацию ограничений для военно-промышленных комплексов обеих стран.

Также белорусская оппозиция ожидает, что вскоре подобные ограничения будут введены Соединенными Штатами.

Павел Латушко о санкциях, наложенных на Беларусь: смотрите видео

Действительно ли санкции способны поколебать позиции Лукашенко

Если одновременно и комплексно обескровливать две экономики "Союзного государства", это приведет к тому, что Россия снизит объемы финансовой поддержки Беларуси, убежден Латушко. Поэтому дестабилизация режима в результате санкций в Беларуси может наступить быстрее, чем в России.

"Правда, санкции только первый шаг к ликвидации режима Лукашенко. Они обязаны быть жесткими для того, чтобы повлиять на Лукашенко, иначе белорусский режим будет иметь возможность адаптироваться к ним", – подчеркнул белорусский политик.

Для того чтобы экономика Беларуси продолжала находиться на плаву, белорусский диктатор пытается углубить сотрудничество с Китаем. Однако вместо ожидаемого выхода на новый рынок белорусские товары фактически проигрывают конкуренцию китайским в самой Беларуси.

Это связано не в последнюю очередь с тем, что у страны нет доступа к западным технологиям, без которых крайне сложно создать качественный продукт. Поэтому европейские санкции действительно оказывают влияние на экономику Беларуси.

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