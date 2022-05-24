В Євросоюзі вже нема ілюзій щодо Росії

Європарламент минулого тижня ухвалив кілька резолюцій, присвячених Україні. Що в них найважливіше?

Річна лібералізація торгівлі з Україною

Для нас це означатиме скасування на рік:

імпортних мит на промислову продукцію;

систему "вхідних" цін на фрукти та овочі, за якої різницю із середньоєвропейськими цінами та українськими товарами нараховували як податок;

антидемпінгових мит на сталь,

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ЄС — найбільший торговельний партнер України, до якого ми експортуємо товарів на майже 27 мільярдів доларів на рік. Спростити вхід нашої продукції на ринок Європи — дуже потрібний крок, коли через pociйське вторгнення наш експорт впав в 4 рази.

На жаль, поки лишаються деякі "неторговельні" бар'єри, що стосуються стандартів та бюрократії. Сподіваюся, і це буде розв'язано.

У самому Європейському Парламенті під час виступів та розмов із політиками я постійно наголошую на необхідності допомогти із нашою здатністю експортувати. Заблоковані порти та повітря — великий економічний виклик, з яким ми маємо впоратися. Але потрібна тісна кооперація та зустрічні кроки від партнерів.

Покарання за геноцид

Друга частина резолюцій присвячена розслідуванню злочинів pociян. Європарламент закликає Україну терміново ратифікувати Римський статут і офіційно стати членом Міжнародного кримінального суду (МКС), відомого також як Гаазький трибунал. А отже – привести національне законодавство та процедури у відповідність з міжнародним правом.

Це важливо для ефективного розслідування звірств pociян.

Нагадаю, у березні прокурор МКС оголосив, що розпочав розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Служби прокуратури деяких держав-членів ЄС, а також наша Генпрокуратура розпочали розслідування основних міжнародних злочинів, це все підтримується та координується Євроюстом.

Але через постійні обстріли та окупацію частини територій, неможливо надійно зберігати докази в Україні. Це потрібно робити десь у безпеці за кордоном. Але Регламент Євроюсту прямо не дозволяє йому збирати, зберігати та аналізувати докази.

Тому заради нашого випадку Європарламент змінює регламент роботи Євроюсту.

На власному прикладі Європарламент показує, як "з коліс" можна вдосконалити внутрішні процедури, щоб стати більш ефективними, швидше допомогти чи засудити винних.

Європарламент визнає, що Рociя вчинила масові та тяжкі воєнні злочини в Україні (невже хтось досі має сумніви, спитаєте ви? Не має, але такі юридичні процедури).

І відповідальність покладається на кожного, хто наказує, навмисно вчиняє воєнні злочини або сприяє їм, включно з чиновниками та військовими лідерами Росії.

Санкції

Також Європарламент закликає розширити санкційний список на:

6 000 pociйських олігархів, визначених Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального (хоч якась від них користь);

пов'язані з Росією медіа-організації, які діють в ЄС, зокрема на "інформаційне агентство" InfoRos, яке пов'язане з ГРУ;

європейських членів правління великих російських компаній, зокрема на колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Вдячна Європарламенту за ці кроки. Європейська бюрократична машина — не завжди про швидкість, а скоріше про прискіпливу фіксацію та невідворотність покарання. Саме за таким принципом може здійснитися наша мрія про "Гаагу для Пyтiна і його посіпак".