В Евросоюзе уже нет иллюзий относительно России

Европарламент на прошлой неделе принял несколько резолюций, посвященных Украине. Что в них самое важное?

Годовая либерализация торговли с Украиной

Для нас это означает отмену на год:

импортных пошлин на промышленную продукцию;

систему "входных" цен на фрукты и овощи, при которой разницу со среднеевропейскими ценами и украинскими товарами начисляли как налог;

антидемпинговых пошлин на сталь.

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ЕС – крупнейший торговый партнер Украины, которому мы экспортируем товаров почти на 27 миллиардов долларов в год. Упростить вход нашей продукции на рынок Европы – очень нужный шаг, когда из-за российского вторжения наш экспорт упал в 4 раза.

К сожалению, пока остаются некоторые "неторговые" барьеры, которые касаются стандартов и бюрократии. Надеюсь, и это будет решено.

В самом Европейском Парламенте во время выступлений и разговоров с политиками я постоянно подчеркиваю необходимость помочь с нашей способностью экспортировать. Заблокированные порты и воздух – большой экономический вызов, с которым мы должны справиться. Но требуется тесная кооперация и встречные шаги от партнеров.

Наказание за геноцид

Вторая часть резолюций посвящена расследованию преступлений pocсиян. Европарламент призывает Украину срочно ратифицировать Римский устав и стать членом Международного уголовного суда (МКС), известного также как Гаагский трибунал. Следовательно – привести национальное законодательство и процедуры в соответствие с международным правом.

Это важно для эффективного расследования зверств pocсиян.

Напомним, в марте прокурор МКС объявил, что начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Службы прокуратуры некоторых государств-членов ЕС, а также наша Генпрокуратура приступили к расследованию основных международных преступлений, это все поддерживается и координируется Евроюстом.

Но из-за постоянных обстрелов и оккупации части территорий невозможно надежно хранить доказательства в Украине. Это нужно делать где-то в безопасности за границей. Но Регламент Евроюста прямо не разрешает ему собирать, хранить и анализировать доказательства.

Поэтому ради нашего случая Европарламент меняет регламент работы Евроюста.

На собственном примере Европарламент показывает, как "с колес" можно усовершенствовать внутренние процедуры, чтобы стать более эффективными, быстрее помочь или осудить виновных.

Европарламент признает, что Россия совершила массовые и тяжкие военные преступления в Украине (неужели кто-то до сих пор сомневается, спросите вы? Нет, но таковы юридические процедуры).

И ответственность возлагается на каждого, кто приказывает, намеренно совершает военные преступления или содействует им, включая чиновников и военных лидеров России.

Санкции

Также Европарламент призывает расширить санкционный список на:

6 000 российских олигархов, определенных Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального (хоть какая-то от них польза);

связанные с Россией действующие в ЕС медиа-организации, в частности на "информационное агентство" InfoRos, которое связано с ГРУ;

европейских членов правления крупных российских компаний, в том числе бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Благодарна Европарламенту за эти шаги. Европейская бюрократическая машина не всегда о скорости, а скорее о придирчивой фиксации и неотвратимости наказания. Именно по такому принципу может осуществиться наша мечта о Гааге для Путина и его приспешников.