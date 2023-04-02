Важлива пряма комунікація: якими аргументами Україна може донести свою позицію до Китаю

Час для розмови президента Володимира Зеленського та китайського лідера Сі Цзіньпіна вже давно настав. Наразі МЗС України проводить так звану "тиху" дипломатію щодо цього питання.

Відтак, комунікація між українською та китайською сторонами триває. Про це 24 Каналу розповіла консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.

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Розмова Зеленського з Сі є дуже важливою

Гриценко переконана, що телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном невдовзі відбудеться. Очільник Китаю навряд приїде до України, але з точки зору піару це було б дуже доречно.

Для нас дуже важливо, щоб розмова між очільниками держав відбулася у будь-якій формі, щоб донести до китайського керівництва нашу позицію,

– зауважила консультантка.

Російські дипломати упродовж останніх років дуже активно працювали в інформаційному просторі Китаю. Як наслідок, там сильно вкоренилася російська пропаганда, наративи та стереотипи щодо України.

Як Київ може донести свою позицію до Пекіна

Для України є дуже важливим донести до китайського керівництва власну позицію щодо війни. Так, наша держава може натякнути Китаю, що свого часу він також постраждав від колоніалізму Російської імперії.

Необхідно донести позицію нашої влади, що переговори з Росією є неможливими, доки російські війська перебувають на наших територіях. Наразі для Пекіна найбільш прийнятним варіантом розвитку подій є перемовини між Україною та Росією. Йому неважливо, на яких умовах завершиться війна. Так, для Китаю важливе лише її припинення.

Отже, пряма комунікація між Україною та Китаєм є дуже важливою і ми маємо зберігати її надалі. Утім, не факт що Пекін зможе повпливати на Москву. На думку Гриценко, сьогодні немає зовнішньої сили, яка могла б повпливати на абсолютно ірраціональні дії російського керівництва.

Розмова Зеленського і Сі: що відомо