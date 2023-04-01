Про це 24 Каналу розповів дипломат, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, зважаючи на ситуацію у російсько-українській війні, зараз для Китаю не має змісту бути посередником.

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"Китай – це завжди про Китай"

Нещодавно прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і закликав його поспілкуватися з Президентом України Володимиром Зеленським. Після цього, китайський посол в інтерв'ю не виключив можливість розмови Сі та Зеленського.

На думку Павла Клімкіна, навряд чи вплив Санчеса на Сі є визначальним.

Звичайно, Китай буде з нами спілкуватись. Звичайно, буде контакт між Сі та Зеленським, але Китай не хоче бути посередником між Путіним і нами. Поки йому це не потрібно,

– зазначив Клімкін.

Зараз Україна активно готується до потужного контрнаступу та звільнення своїх територій. В той самий час, Путін не хоче залишати території та не полишає надій зруйнувати Україну. Дипломат зауважив, що в такій ситуації немає сенсу Сі Цзіньпіню бути посередником.

Ба більше, Китай перебуває у своїй "системі координат" та веде свою гру.

"Китай – це завжди про Китай. Так, Китай – це не про Росію, але маємо чесно визнати, і не про Україну. Китай не є ані проросійським, ані проукраїнським", – наголосив ексміністр закордонних справ.

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Розмова можлива пізніше

Китай буде використовувати безпековий та ресурсний потенціал Росії надалі, крім того, за допомогою Росії тестуватиме "червоні лінії" Заходу. Але, за словами Клімкіна, Китай хоче бути глобальним гравцем.

Сі хоче розмовляти зі Штатами, Європою. Бути посередником, коли він бачить, що позиції сторін непримиренні – для чого це йому? Він буде використовувати інші важелі,

– підкреслив дипломат.

На думку Павла Клімкіна, Китай свідомо витримує паузу. Саме тому й не було розмови із Зеленським одразу після візиту Сі Цзіньпіна до Москви. За теперішніх умов Пекін не хоче бути посередником між Україною та Росією, втім у майбутньому цілком міг би ним стати.

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