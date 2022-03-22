Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає 24 канал. Він також додав, що Китай візьме активну участь в формуванні системи безпеки України і стане її гарантом.

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Він наголосив, що з нашої точки зору Китай як один із світових лідерів має відігравати більш значну роль у припиненні цієї війни

Ми очікуємо на те, що найближчим часом має відбутися розмова лідера Китайської республіки і президента України,

– зазначив Єрмак.

Нова система безпеки

А також сподівається Китай візьме дуже активну участь у формуванні нової системи безпеки для України і виступить одним із гарантів цієї безпеки.

Також Єрмак додав, що Китай є найбільшим торговельним партнером України і впливовим гравцем на світовій арені. Наразі він тримає нейтральну позицію.

До слова. Раніше китайський лідер у діалозі з президентом США Джо Байденом заявив, що конфлікти та конфронтації, подібні до війни Росії проти України, не відповідають нічиїм інтересам.

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