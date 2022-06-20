"Його мама у шоці": сільський голова розповів про живодера, який убив павича на Буковині

У селі Карапчів, що на Буковині, п'яний молодик жорстоко вбив павича. Його друзі зафільмували інцидент на відео, яке потрапило у мережу, після чого ситуація набула широкого розголосу.

18-річному живодеру вже повідомили про підозру за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Очільник Карапчівської територіальної громади Георгій Лютик розповів детальніше про особу зловмисника.

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Від хлопця не очікували такої жорстокості

Сільський голова Карапчева розповів, що сам не може зрозуміти, яким чином щось подібне взагалі могло трапитися. За словами Лютика, жодної агресивності хлопець, який жорстоко вбив павича, раніше ніколи не проявляв.

Тим підліткам, які відпочивали з ним (під час інциденту – ред. 24 канал), 16 – 18 років. Сам хлопець алкоголь інколи вживав, а наркотики – ні, це факт. Такої агресії я не бачив від нього і навіть не думав, що щось подібне може статись. І це не тільки я, а й директор школи нашої, з яким я розмовляв,

– підкреслив очільник громади, у якій трапився інцидент.

Георгій Лютик розповів, що хлопець, який вбив павича, працює та заробляє на своє життя сам. Посадовець підтвердив, що зловмисник – місцевий мешканець, а інцидент найімовірніше трапився поблизу річки Сірет.

Матір хлопця шокована його вчинком

Говорив також з його (живодера – ред. 24 канал) мамою. Вона у шоці. Каже, що такого сина не виховувала, і не знає, чому так вийшло,

– додав селищний голова.

До слова, Лютик зауважив, що не знає, як компанія на чолі з живодером отримала птаха. Він припустив, що павича хлопці могли вкрасти, або ж він підбіг до компанії підлітків сам. Селищний голова відзначив оперативність дій поліції й зауважив, що від 19 червня всі ці підлітки ходять до відділку. Крім того, за словами посадовця, з неповнолітніми учасниками групи працюють психологи.

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Нагадаємо, що про інцидент одною з перших повідомила громадська організація ANIMAL HELPERS. Активісти опублікували жахливе відео жорстокого вбивства павича. У ньому видно, як дуже п'яний молодий хлопець під час відпочинку з друзями тримає птаха за шию та з усієї сили б'є його об землю.

При цьому живодер ледве стояв на ногах, втім під сміх та вигуки друзів продовжив знущатись з птаха. Наприкінці відео зловмисник, посміхаючись, випустив зі своїх рук вже нерухоме тіло павича. Жахає й те, що жоден з його друзів хлопця не зупинив, ба більше – підлітки підбадьорювали й підтримували дії живодера.

Додамо, що вбивці павича, за кримінальним провадженням, тепер загрожує до 8 років позбавлення волі.

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