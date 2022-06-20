Пожежу в Червоному морі намагаються видати за удар по "вишках Бойка"

В українських соціальних мережах та навіть у ЗМІ поширюють відео, як після удару ЗСУ буцімто горить одна з бурових установок "Чорноморнафтогазу", які були привласнені Росією.

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На відео чітко видно залишки вишок та, як у морі гасять пожежу. Однак виявляється, що це гасіння нафтової вежі в Червоному морі, що не має жодного стосунку до теперішнього удару по "вишках Бойка".

Відповідне відео на просторах ютубу з'явилося ще 11 грудня 2008 року.

Гасіння нафтової вежі в Червоному морі, яке намагаються видати за удар по "вишках Бойка"

Також у соцмережах з'явилося фото гасіння пожежі у Червоному морі. Виявляється, що пожежа на вишках у Червоному морі сталася ще у 2004 році.

ЗСУ, ймовірно, вдарили по "вишках Бойка"

20 червня з'явилася інформація, що Збройні Сили України могли поцілити по "вишках Бойка" у Чорному морі. Інформацію підтвердила так звана "кримська влада".

Повідомлялося, що з вишок проводять рятувальну операцію з допомогою авіації та суден. На момент удару на установках начебто було близько 110 людей.



Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко підтвердив 24 каналу, що ЗСУ справді завдали удару по вишках. Це сталося зранку 20 червня.

За його словами, там могли застосувати ракетну зброю та авіацію. Риженко зазначив, що через удар ЗСУ є серйозне пошкодження, але додав, що слід дочекатися офіційних даних від командування ЗСУ.

Як відомо, Росія ще у 2014 році захопила обидві бурові установки, коли був анексований Крим. Вишки залишалися на Одеському родовищі, яке розташоване ближче до материкової частини України, ніж до анексованого півострова.

Через це у грудні 2015 року Росія відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму. Бурову установку почали називати "вишками Бойка" через скандал з колишнім міністром енергетики Юрієм Бойком. Україна переплатила за вишки 400 мільйонів доларів.

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