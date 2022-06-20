Мешканцю Буковини світить 8 років в'язниці

З'ясувалося, що моторошний інцидент трапився 3 червня біля річки Сірет у селі Карапчів. Саме там відпочивала компанія, яку так "повеселило" вбивство величного птаха. П'яним молодиком з відео виявився 18-річний місцевий мешканець.

Актуально На Буковині п'яний молодик жорстоко вбив павича: друзі спостерігали та реготали

Правоохоронці встановили особу живодера завдяки моніторингу соціальних мереж. За даними слідства, павича молодик придбав заздалегідь.

Усвідомлюючи, що його дії завдадуть тварині істотного болю та можуть спричинити каліцтво або смерть, підозрюваний з особливою жорстокістю наносив їй тілесні ушкодження. Факт знущання фіксували його друзі на відео, яке оприлюднили у соцмережах,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Кримінальну справу відкрили за статтею про жорстоке поводження з тваринами, що спричинило смерть. Буковинцю вже оголосили про підозру, а суд невдовзі обере йому запобіжний захід. У поліції Чернівецької області розповіли, що тепер вбивці птаха загрожує до 8 років за ґратами.



Мешканцю Буковини оголосили підозру в жорстокому поводженні з тваринами / Фото Офісу генпрокурора

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Що відомо про моторошний вчинок молодика

Ситуація набула розголосу після того, як відео знущання з павича опублікувала громадська організація ANIMAL HELPERS. Українців вразила та обурила жорстокість п'яного хлопця то ж відео почали активно поширювати. На кадрах було видно, що буковинець схопив птаха за шию та почав сильно бити до землі.

За цим жахливим видовищем спостерігали його друзі. Зауважимо, що ніхто молодику не завадив. Навпаки – на фоні було чути веселий регіт. Компанія підтримувала вбивцю тварини. За даними з соцмереж, живодер – працівник автосервісу. Через розголос ситуації він написав вибачення на своїй сторінці в інстаграмі, а згодом взагалі її видалив.

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