За 50 грамів золота купили 50 грамів зерна: історія родини, яка втратила все під час Голодомору

Масовий штучний голод 1932 – 1933 років забрав життя мільйонів українських родин. Однією з них стала сім'я Білоусько з села Хоцьки Київської області. Через злочини комуністичного тоталітарного режиму тоді ще 22-річна Дарія втратила обох своїх батьків та 12 братів і сестер.

Як заможна родина в один момент перетворилася у бідну

Сім'я Явдохи та Грицька Білоусько була багатодітною. Бог послав їм аж 15 дітей. На початку голоду найстаршій дитині виповнилося 26 років, а наймолодшій – лише 3. Для проєкту 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь" 29-річний Костянтин Новаленко розповів гірку історію своїх пращурів.

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До 1926 – 1927 років сім'я жила заможно. Вдома завжди було що поїсти, адже на господарстві у Білоуськів було 100 овець, коней та корів. Грицько тоді мав швейну машинку Singer. З нею об'їжджав 5 довколишніх сіл, за що отримував хороші прибутки.

Однак у достатку родина прожила недовго. Після радянського розкуркулення життя Білоуськів змінилося: не було ні овець, ні коней. Тоталітарний режим забрав навіть швейну машинку Грицька.

Щоб вижити у складний час, двоє старших дітей поїхали на роботу до родичів у тодішній Ленінград (тепер Санкт-Петербург – 24 канал). Решта пішли працювали в поле, на колгосп.

Грицько не міг змиритися з жорстокими діями комуністичного режиму. Коли почав висловлювати супротив, його кинули у Лук'янівське СІЗО. Там у 1928 році чоловік помер, залишивши Явдоху саму з 13 дітьми.

Сім'ї стало дуже важко. Від заможності майже нічого не залишилося. Працювали тяжко, а майже нічого не отримували. Їм давали їсти чорне або гниле зерно з минулих років,

– розповів Костянтин.

Кращу їжу віддавали молодшим дітям

Згодом за роботу взагалі перестали щось платити. Тоді сім'я віддавала кращі наїдки молодшим дітям. Старші ж харчувалися тим, що можна було знайти на землі, – гнилою картоплею, буряками тощо. Коли не залишилося і того, сім'я перейшла на трави, коріння та кору дерев.

Старша донька лишилася вдома, щоб допомогти матері

24 канал запустив проєкт " Голод і мор: пам'ять поколінь ", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті вийдуть понад 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповімо історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говоритимуть їхні рідні.

На той час 22-річна Дарія, донька Явдохи та Грицька, була одружена й виховувала доньку Галину. Її чоловік Іван Палагута також був заможний. У його сім'ї було 16 дітей, усі вже старші.

Палагути займалися логістикою – розвозили зерно, цукор, сіль, овочі. Відповідно мали багато коней і возів. Коли сталінський режим почав відбирати худобу, Палагути не поступилися. Вони вирішили ні за що не віддавати своїх коней, які фактично були годувальниками.



Дарина з чоловіком Іваном та родичкою / Фото надав Костянтин Новаленко

Родина діда Івана трималася до останнього. Однак вони розуміли, що насувається щось зловіще і коней їм рано чи пізно заберуть,

– сказав Новаленко.

Тоді Палагути вирішили втекти з України. Подалися хто куди – Таджикистан, Казахстан тощо. Саме завдяки коням їм вдалося уникнути голоду та врятуватися. Однак Дарія одразу попередила чоловіка, що нікуди не поїде. Вона не могла залишити матір напризволяще.

У молодого подружжя була корова, яка допомагала їм вижити під час голоду. Крім того, родина Івана залишила йому найбільше золота, адже знала –залишатися в Україні найскладніше.

Спершу померли наймолодші

Аби вижити, Іван їздив у Переяслав, де міняв у євреїв золото на зерно. Однак воно тоді фактично нічого не вартувало. За словами Костянтина, за 50 грамів золота можна було купити лише 50 грамів зерна.

Дарія жила з Явдохою на одному подвір'ї. Вона постійно допомогла матері й своїм братам та сестрам. Однак через 4 – 5 місяців з початку голоду Білоуськи почали гинути один за одним. Згодом померла й Явдоха. Тоді вся відповідальність за родину лягла на плечі Дарії, яка вже жила у батьківському будинку. "Вона стала матір'ю для всіх", – наголосив Костянтин.



Дарія з донькою Галиною / Фото надав Костянтин Новаленко

Після 9 місяців голоду не витримали й старші. Спершу вони пухнули, а тоді – висихали. За рік нікого не лишилося.

Людей забирали з доріг, як сміття. Білоуськи просили голову села похоронили своїх рідних, як годиться, але приїхав віз і скинув тіла лопатою.

Те, що відбувалося, – жахливо. Дарія бачила, як помирали всі наші. Якщо говорити про всю мою родину – двоюрідних та троюрідних – то з голоду померли понад 200 дітей. Однак, на щастя, мій рід вижив,

– поділився Костянтин.

У 1940 році в Дарії народилася друга дитина – Надія, яка є бабусею Костянтина. Вона жива й досі. Про моторошні молоді роки батьків дізналася лише у 20-річному віці. Адже раніше мати просто не знала, як підібрати слова, аби описати той страшний час. Померла Дарія у віці 96 років у 2004. У 2013 році пішла з життя Галина.



Дарина – єдина дитина Білоуськів, яка залишилася в Україні і пережила Голодомор / Колаж 24 каналу

Що відомо про село Хоцьки У "Книзі пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Київській області" зазначено, що у 1930 році в Хоцьках було 412 дворів та проживало 4 783 людей. Від голоду померла половина – 2 300 місцевих мешканців. Дослідники встановили імена 1 061 загиблого.



В архівах зі списком померлих радянська влада цинічно брехала про причину смерті. Білоуськи нібито помирали від "виснаження".



Сім'я Білоусько у списку померлих з Хоцьків / Фото з "Книги пам'яті жертв Голодомору"

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Цікаві факти з життя родини Білоусько

Швейну машинку Грицька знайшли через 10 – 15 років у будинку комуняцької верхівки села.

Голодна дитина друзів Білоуськів здала комуністам місце, в якому була захована їжа родини.

За словами Коваленко, у Хоцьках не було випадків канібалізму. Все тому, що місцеве населення було дуже побожним.

Після голоду велику хату Білоуськів відібрали. У неї поселили тих, хто працював на радянську владу. Дарія та Іван мусили переїхати в інший будинок у тому ж селі.

81-річна Надія Косяченко, донька Дарії, досі щороку робить велику кількість закруток. Вона законсервовує навіть хліб та сало.



Надія з внуком Костянтином / Фото Костянтина Новаленка