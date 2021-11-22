За 50 граммов золота купили 50 граммов зерна: история семьи, потерявшей все во время Голодомора

Массовый искусственный голод 1932 – 1933 годов унес жизни миллионов украинских семей. Одной из них стала семья Белоусько из села Хоцки Киевской области. Из-за преступлений коммунистического тоталитарного режима тогда еще 22-летняя Дарья потеряла обоих своих родителей и 12 братьев и сестер.

Как состоятельная семья в один момент превратилась в бедную

Семья Явдохи и Грицька Белоусько была многодетной. Бог послал им целых 15 детей. В начале голода старшему ребенку исполнилось 26 лет, а младшему – всего 3. Для проекта 24 канала "Голод и мор: Память поколений" 29-летний Константин Новаленко рассказал горькую историю своих предков.

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До 1926 – 1927 годов семья жила зажиточно. Дома всегда было что поесть, так как на хозяйстве у Белоусько было 100 овец, лошадей и коров. Грицько тогда имел швейную машинку Singer. С ней объезжал 5 близлежащих сел, за что получал хорошие прибыли.

Однако в достатке семья прожила недолго. После советского раскулачивания жизнь Белоусько изменилась: не было ни овец, ни лошадей. Тоталитарный режим забрал даже швейную машинку Грицька.

Чтобы выжить в сложное время, двое старших детей поехали на работу к родственникам в тогдашний Ленинград (теперь Санкт-Петербург – 24 канал). Остальные пошли в поле, на колхоз.

Грицько не мог смириться с жестокими действиями коммунистического режима. Когда начал выражать сопротивление, его бросили в Лукьяновское СИЗО. Там в 1928 году мужчина умер, оставив Явдоху одну с 13 детьми.

Семье стало очень тяжело. От зажиточности почти ничего не осталось. Работали тяжело, а почти ничего не получали. Им давали есть черное или гнилое зерно с прошлых лет,

– рассказал Константин.

Лучшую еду отдавали младшим детям

Со временем за работу вообще перестали что-то платить. Тогда семья отдавала лучшие блюда младшим детям. Старшие же питались тем, что можно было найти на земле, – гнилой картошкой, свеклой и т. д. Когда не осталось и того, семья перешла на травы, корни и кору деревьев.

Старшая дочь осталась дома, чтобы помочь матери

24 канал запустил проект " Голод и мор: Память поколений ", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте выйдут более 30 статей о Голодоморе – геноциде 1932 – 1933 годов. Мы расскажем истории людей, которые пережили страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные.

В то время 22-летняя Дарья, дочь Явдохи и Грицька, была замужем и воспитывала дочь Галину. Ее муж Иван Палагута тоже был богат. В его семье было 16 детей, все уже старшие.

Палагуты занимались логистикой – развозили зерно, сахар, соль, овощи. Соответственно имели много лошадей и повозок. Когда сталинский режим начал отбирать скот, Палагуты не уступили. Они решили ни за что не отдавать своих лошадей, которые фактически были кормильцами.



Дарья с мужем Иваном и родственницей / Фото предоставил Константин Новаленко

Семья деда Ивана держалась до последнего. Однако они понимали, что надвигается что-то зловещее и лошадей у них рано или поздно заберут,

– сказал Новаленко.

Тогда Палагуты решили бежать из Украины. Подались кто куда – Таджикистан, Казахстан и тому подобное. Именно благодаря лошадям им удалось избежать голода и спастись. Однако Дарья сразу предупредила мужа, что никуда не поедет. Она не могла оставить мать на произвол судьбы.

У молодых супругов была корова, которая помогала им выжить во время голода. Кроме того, семья Ивана оставила ему больше золота, потому что знала – оставаться в Украине сложнее всего.

Сначала умерли молодые

Чтобы выжить, Иван ездил в Переяслав, где менял у евреев золото на зерно. Однако оно тогда фактически ничего не стоило. По словам Константина, за 50 граммов золота можно было купить всего 50 граммов зерна.

Дарья жила с Явдохой на одном дворе. Она постоянно помогала матери и своим братьям и сестрам. Однако через 4 – 5 месяцев с начала голода Белоуськи начали погибать один за другим. Впоследствии умерла и Явдоха. Тогда вся ответственность за семью легла на плечи Дарьи, которая уже жила в родительском доме. "Она стала матерью для всех", – подчеркнул Константин.



Дарья с дочкой Галиной / Фото предоставил Константин Новаленко

После 9 месяцев голода не выдержали и старшие. Сначала они пухли, а затем высыхали. Через год никого не осталось.

Людей забирали с дорог, как мусор. Белоуськи просили главу села похоронить своих родных, как положено, но приехал воз и сбросил тела лопатой.

То, что происходило, – ужасно. Дарья видела, как умирали все наши. Если говорить обо всей моей семье – двоюродных и троюродных – то с голоду умерли более 200 детей. Однако, к счастью, мой род выжил,

– поделился Константин.

В 1940 году у Дарьи родился второй ребенок – Надежда, которая является бабушкой Константина. Она жива до сих пор. О жутких молодых годах родителей узнала только в 20-летнем возрасте. Потому что раньше мать просто не знала, как подобрать слова, чтобы описать то страшное время. Умерла Дарья в возрасте 96 лет в 2004-м. В 2013 году ушла из жизни Галина.



Дарья – единственный ребенок Белоусько, который остался в Украине и пережил Голодомор / Коллаж 24 канала

Что известно о селе Хоцки В "Книге памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов в Киевской области" указано, что в 1930 году в Хоцках было 412 дворов и проживали 4 783 человек. От голода умерла половина – 2 300 местных жителей. Исследователи установили имена 1 061 погибшего.



В архивах со списком умерших советская власть цинично врала о причине смерти. Белоуськи якобы умирали от "истощения".



Семья Белоусько в списке умерших из Хоцков / Фото из "Книги памяти жертв Голодомора"

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Интересные факты из жизни семьи Белоусько

Швейную машинку Грицька нашли через 10 – 15 лет в доме коммуняцкой верхушки села.

Голодный ребенок друзей Белоусько сдал коммунистам место, в котором была спрятана еда семьи.

По словам Коваленко, в Хоцках не было случаев каннибализма. Все потому, что местное население было очень набожным.

После голода большой дом Белоусько отобрали. В него поселили тех, кто работал на советскую власть. Дарья и Иван должны были переехать в другой дом в том же селе.

81-летняя Надежда Косяченко, дочь Дарьи, до сих пор ежегодно делает большое количество закруток. Она консервирует даже хлеб и сало.



Надежда с внуком Константином / Фото Константина Новаленко