За кілька місяців Третій армійський корпус, яким командує полковник Андрій Білецький, звільнить плацдарм, який армія Росії зайняла за річкою Жеребець – між Боровою на Харківщині і Лиманом на Донеччині.

Про це в ефірі Фабрики новин заявив Арті Грін, військовослужбовець, військовий експерт, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Очільник НАБУ вимагає від СБУ оприлюднити докази проти затриманих детективів

Що відомо про це?

Зараз Третій корпус продовжує приєднувати підрозділи і Лиманський нещодавно увійшов до їхньої зони відповідальності. За кілька місяців війська розгорнуться у повну силу, і захоплений противником плацдарм "дематеріалізується".

Клин, який росіяни вбили між Лиманом і Боровою за останні місяців сім, Третій армійський корпус його зжере до кінця року. З розумом підійде, по-натовські – щоб піхота йшла добивати і брати полонених, а не штурмувати. Думаю, хана їм,

– сказав Грін.

7 серпня Третій армійський корпус повідомив, що 3-тя штурмова, 60-та і 63-тя бригади разом із приданою 66-ю утримали останній рубіж оборони в Луганській області та продовжують протистояти відразу трьом арміям Росії: 20-й, 1-й танковій та 25-й. Нещодавно до бойових порядків корпусу увійшла також 53 ОМБр.

За понад місяць оборонної операції підрозділи корпусу знищили майже 2000 окупантів, ще приблизно 1500 – санітарні втрати ворога. Ліквідували 664 одиниці техніки та озброєння, ще 385 – уразили. Збили 4217 БпЛА різного типу, ще 41 – подавили або уразили. Сьогодні корпус стримує противника від прориву до стратегічного вузла Слов’янсько-Костянтинівської агломерації.

