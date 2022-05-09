За передачу Україні новітньої зброї – 80% норвежців, – Стефанчук зустрівся з главою Стортингу

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що понад 80% норвежців підтримують передачу Україні новітньої зброї. Про це він розповів після зустрічі зі спікером парламенту Норвегії Масудом Гарахані.

Під час зустрічі Руслан Стефанчук і Масуд Гарахані обговорили важливі питання, які стосуються України. Мовиться, зокрема, про військові допомогу.

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Україні надзвичайно необхідна зброя

Руслан Стефанчук під час спільного брифінгу наголосив, що Україні необхідні протикорабельні та протиповітряні системи. Також наша країна потребує фінансової допомоги та підтримки у відбудові руйнувань, завданих Росією.

Спікер Верховної Ради додав, що понад 80% норвежців підтримують передачу Україні новітньої зброї. І щойно відповідне рішення ухвалять, наша держава буде значно ближчою до перемоги.

Він також підкреслив на важливості припинення торговельно-економічних відносин з Росією. На думку Стефанчука, це має бути своєрідним стоп-краном у війні, яку розв'язала країна-агресорка.

Глава Стортингу зазначив, що до парламенту Норвегії глави інших держав зверталися двічі, а Володимир Зеленський – третій, хто це зробив. Тож це справді історична подія. Масуд Гарахані зауважив, що першим був Вінстон Черчилль у 1948 році. Він тоді наголошував на тому, що Європа має зрозуміти, що світова війна не повинна повторитися.

Спікер парламенту Норвегії під час візиту до України заїхав до Бучі. І те, що він там побачив, справило глибоке враження на нього та його команду. Адже очільник не з розповідей знає, що таке історія. Він у 5-річному віці переїхав з Ірану до Норвегії.

Ви повинні перемогти війну. Адже це справа майбутнього України, справа майбутнього Європи,

– підкреслив він.

Коротко про візит Масуда Гарахані до України

Про візит до України глави Стортингу Масуда Гарахані повідомив президент України Володимир Зеленський. З главою нашої держави він обговорив збільшення безпекової підтримки, а також ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Гарахані спочатку вшанував загиблих у Другій світовій війні та російсько-українській війні. Він спільно з Русланом Стефанчуком поклали квіти до могили Невідомого солдата, а також Стіни Пам'яті.

Після цього Гарахані зустрівся з Денисом Шмигалем. Прем'єр-міністр підкреслив на тому, що надзвичайно необхідно розблокувати морські порти. Це дозволить експортувати продовольство до тих держав, в яких цього гостро потребують.

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