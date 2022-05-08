Про це повідомив 8 травня президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що обговорив з Гарахані збільшення безпекової підтримки України та посилення санкцій проти Росії.
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"Дякуємо за оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні з боку Норвегії", – написав президент.
Зустріч Зеленського з Гарахані: дивіться відео
Хто ще приїхав до України
Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав, що разом з Гарахані приїхала міністерка закордонних справ Норвегія Аннікен Гуйтфельд. Вони відвідали Бучу та Ірпінь й побачили наслудки звірств російських вбивць.
"Норвегія вперше за довгий час надала пряму військову підтримку нашій країні. Дуже вдячні норвезькому народу, уряду та колегам за цю підтримку. Це ще раз підкреслює, наскільки для всієї європейської спільноти, та саме Норвегії, є важливою спільна боротьба проти агресії Росії, яка зараз чиниться в Україні", – написав Корнієнко.