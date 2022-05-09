За передачу Украине новейшего оружия – 80% норвежцев, – Стефанчук встретился с главой Стортинга

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что более 80% норвежцев поддерживают передачу Украине новейшего оружия. Об этом он рассказал после встречи со спикером парламента Норвегии Масудом Гарахани.

Во время встречи Руслан Стефанчук и Масуд Гарахани обсудили важные вопросы, касающиеся Украины. Речь идет, в частности, о военной помощи.

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Украине чрезвычайно необходимое оружие

Руслан Стефанчук на совместном брифинге подчеркнул, что Украине необходимы противокорабельные и противовоздушные системы. Также наша страна нуждается в финансовой помощи и поддержке в восстановлении разрушений, нанесенных Россией.

Спикер Верховной Рады добавил, что более 80% норвежцев поддерживают передачу Украине нового оружия. И как только соответствующее решение будет принято, наше государство будет значительно ближе к победе.

Он также подчеркнул важность прекращения торгово-экономических отношений с Россией. По мнению Стефанчука, это должно быть своеобразным стоп-краном в войне, развязанной страной-агрессором.

Глава Стортинга подчеркнул, что в парламент Норвегии главы других государств обращались дважды, а Владимир Зеленский – третий, кто это сделал. Это действительно историческое событие. Масуд Гарахани отметил, что первым был Уинстон Черчилль в 1948 году. Он тогда подчеркивал, что Европа должна понять, что мировая война не должна повториться.

Спикер парламента Норвегии во время визита в Украину заехал в Бучу. И то, что он увидел, произвело глубокое впечатление на него и его команду. Ведь глава не по рассказам знает, что такое история. Он в 5-летнем возрасте переехал из Ирана в Норвегию.

Вы должны победить войну. Это ведь дело будущего Украины, дело будущего Европы,

– подчеркнул он.

Коротко о визите Масуда Гарахани в Украину

О визите в Украину главы Стортинга Масуда Гарахани сообщил президент Украины Владимир Зеленский. С главой нашего государства он обсудил увеличение поддержки безопасности, а также еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Гарахани сначала почтил память погибших во Второй мировой войне и русско-украинской войне. Он вместе с Русланом Стефанчуком возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, а также Стене Памяти.

После этого Гарахани встретился с Денисом Шмыгалем. Премьер-министр подчеркнул, что чрезвычайно необходимо разблокировать морские порты. Это позволит экспортировать продовольствие в те государства, которые остро в этом нуждаются.

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