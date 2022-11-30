За прикладом Медведчука: у ГУР відповіли, чи можна попів МП обміняти на військових
За час повномасштабно вторгнення у ворожому полоні опинилося чимало українських захисників. Влада докладає максимум зусиль, аби кожен військовий повернувся додому.
На жаль, держава-агресорка не дотримується жодних міжнародних конвенцій. Зокрема, ні ООН, ні "Червоний хрест" не мають повноцінного й регулярного доступу до місць утримання наших людей в Росії, аби проаналізувати умови, харчування, медичне забезпечення та інше. Про це 24 каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
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"Це те, над чим потрібно працювати. Це те, на що має тиснути цілий світ", – наголосив Юсов.
Триває активна робота
За словами представника ГУР, останнім часом обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю. За минулий тиждень протягом 4 днів відбулося 3 обміни – майже 100 українців повернулися додому з ворожого полону.
Паралельно триває підготовка до наступних обмінів, найближчим часом будуть новини. Кожен наш захисник, який опинився у російському полоні, має повернутися додому, до родини й до України,
– стверджує Андрій Юсов.
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Як відзначає Юсов, росіян найбільше цікавлять офіцери, люди зі специфічними знаннями та навичками, представники спеціальних військових професій. Наразі по всій Україні відбуваються обшуки в об'єктах УПЦ МП. Ймовірно, затриманих колаборантів можуть долучити до обмінного фонду.
"На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати", – відзначив Андрій Юсов.
Безумовно, питання з функціонуванням УПЦ МП має бути вирішене. Представник ГУР МО додав, що це важливо для гарантії національної безпеки України.
Обмін полоненими: останні новини
- 23 листопада Україна звільнила з російського полону 35 військових та одного цивільного. Додому повернулися, зокрема, захисники "Азовсталі", а також люди, які перебували в заручниках у ворога ще з початку повномасштабного вторгнення – нацгвардійці з ЧАЕС.
- 24 листопада вдалося забрати ще 50 українців. Серед них – 19 захисників Маріуполя, 12 з яких евакуювали з Азовсталі, а також нацгвардійці, морпіхи, 15 полонених з ЧАЕС та 7 прикордонників з острова Зміїний.
- 26 листопада з ворожого полону повернулись ще 12 українців – 3 цивільних та 9 захисників. Зазначається, що серед військових – двоє офіцерів, а також 7 рядових та сержантів.
- В інституті вивчення війни вважають, що однією з можливих причин активізації обмінів можуть бути спроби Росії заспокоїти невдоволення свого народу поразками на війні. Оскільки в російському інформаційному просторі через попередні невдачі в переговорах про повернення російських військовополонених було чимало критики, Кремль намагається "замилити очі".