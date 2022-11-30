За прикладом Медведчука: у ГУР відповіли, чи можна попів МП обміняти на військових

За час повномасштабно вторгнення у ворожому полоні опинилося чимало українських захисників. Влада докладає максимум зусиль, аби кожен військовий повернувся додому.

На жаль, держава-агресорка не дотримується жодних міжнародних конвенцій. Зокрема, ні ООН, ні "Червоний хрест" не мають повноцінного й регулярного доступу до місць утримання наших людей в Росії, аби проаналізувати умови, харчування, медичне забезпечення та інше. Про це 24 каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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"Це те, над чим потрібно працювати. Це те, на що має тиснути цілий світ", – наголосив Юсов.

Триває активна робота

За словами представника ГУР, останнім часом обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю. За минулий тиждень протягом 4 днів відбулося 3 обміни – майже 100 українців повернулися додому з ворожого полону.

Паралельно триває підготовка до наступних обмінів, найближчим часом будуть новини. Кожен наш захисник, який опинився у російському полоні, має повернутися додому, до родини й до України,

– стверджує Андрій Юсов.

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Як відзначає Юсов, росіян найбільше цікавлять офіцери, люди зі специфічними знаннями та навичками, представники спеціальних військових професій. Наразі по всій Україні відбуваються обшуки в об'єктах УПЦ МП. Ймовірно, затриманих колаборантів можуть долучити до обмінного фонду.

"На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати", – відзначив Андрій Юсов.

Безумовно, питання з функціонуванням УПЦ МП має бути вирішене. Представник ГУР МО додав, що це важливо для гарантії національної безпеки України.

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