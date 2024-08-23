Цікаві тенденції у втратах росіян на війні

Ми продовжуємо збирати дані про російських солдатів, яких у самій Росії визнали вбитими або публічно поховали. Станом на 19 серпня 2024 року в нашій базі є 66 574 особи, про які є повні відомості, та понад 450 імен, де є якісь розбіжності.

Огляди цвинтарів показали справжні втрати у Росії

За тиждень кількість визнаних у Росії втрат зросла на 1 056 осіб. Кількість порівняно нових втрат убитими, які визнають у Росії, становить близько 120 на день.

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Російський проєкт "Медіазона" та російська служба BBC з 2 серпня дані не оновлювали, у них у списку 61 831 людина. Не втомлююся повторювати, що це найменші втрати вбитими. Вони не відображають реальну чисельність (яка у рази вища), але дозволяють вловлювати деякі тенденції.

Поговоримо про найпомітніше за тиждень.

1. Точковий огляд цвинтарів у регіонах Росії підтверджує, що масштаби прихованих втрат ще належить встановити. Наприклад, частковий огляд одного – Морського – кладовища у Владивостоці призвів до збільшення чисельності зафіксованих втрат у Приморському краї на 8%.

У Владивостоці є три основні цвинтарі, також убитих в Україні окупантів ховають в Уссурійську, в селищі Гальонки та інших точках. Щодо Уссурійська у нас частково дані є – зафіксовано 62 поховання. А по тих же Гальонках – нема. А місце цікаве.

Як і безліч інших поселень у Примор'ї, Гальонки засновані 1892 року переселенцями з України (з Конотопського повіту).

Помітна і динаміка участі підрозділів із регіону у бойових діях. Так, у червні до Приморського краю активно їхали труни, у липні було затишшя, зафіксовані втрати знизилися втричі, а у серпні все повернулося на колишній рівень, тобто поповнилися та відновили штурми.

Втрати з Примор'я – це 155 бригада морської піхоти. Вона закопала в Україні вже три свої склади.

Уточнення з цвинтарів збільшило цифри втрат в Орловській області на 14%, у Томській – на 9% тощо.

Варто наголосити, що оглянуті місця – у вільному доступі. А є безліч місць, куди доступу немає або він утруднений. Особливо у провінції.

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Багаті у Росії купують бідних

2. Швидкий аналіз даних про втрати свідчить, що усереднена тривалість життя найманця в росармії – до двох місяців. Зараз потоком йдуть повідомлення на кшталт "підписав контракт у червні – убитий у липні". Чітко підтверджуються гіпотези про купівлю багатими регіонами найманців з бідніших регіонів.

З цікавих трапився найманець із Бєлгорода: продався дорожче – уклав контракт у Москві. Після того повернувся у Бєлгородську область, два місяці заготовляв деревину. У травні вирушив у Харківську область наступати з боку Куп'янська. Там і закінчив своє існування.

3. Розрив у втратах між регіонами продовжує наростати. У Бєлгороді за тиждень визнали 11 убитих. Це стільки ж, скільки сумарно у Дагестані, Чечні, Інгушетії та Карачаєво-Черкесії. У Москві – 6. Москва та Кавказ воюють переважно у тіктоці. Вмирають інші.

Лідери в абсолютних цифрах