Интересные тенденции в потерях россиян на войне
Источник:Алексей Копытько
Мы продолжаем собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили. По состоянию на 19 августа 2024 года в нашей базе есть 66 574 человека, о которых есть полные сведения, и более 450 имен, где есть какие-то расхождения.
Осмотры кладбищ показали настоящие потери в России
За неделю количество признанных в России потерь выросло на 1 056 человек. Количество сравнительно новых потерь убитыми, которые признают в России, составляет около 120 в день.
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Российский проект "Медиазона" и российская служба BBC со 2 августа данные не обновляли, у них в списке 61 831 человек. Не устаю повторять, что это наименьшие потери убитыми. Они не отражают реальную численность (которая в разы выше), но позволяют улавливать некоторые тенденции.
Поговорим о самом заметном за неделю.
1. Точечный осмотр кладбищ в регионах России подтверждает, что масштабы скрытых потерь еще предстоит установить. Например, частичный осмотр одного – Морского – кладбища во Владивостоке привел к увеличению численности зафиксированных потерь в Приморском крае на 8%.
Во Владивостоке есть три основных кладбища, также убитых в Украине оккупантов хоронят в Уссурийске, в поселке Галенки и других точках. По Уссурийску у нас частично данные есть – зафиксировано 62 захоронения. А по тем же Галенкам – нет. А место интересное.
Как и множество других поселений в Приморье, Галенки основаны в 1892 году переселенцами из Украины (из Конотопского уезда).
Заметна и динамика участия подразделений из региона в боевых действиях. Так, в июне в Приморский край активно ехали гробы, в июле было затишье, зафиксированные потери снизились втрое, а в августе все вернулось на прежний уровень, то есть пополнились и возобновили штурмы.
Потери с Приморья – это 155 бригада морской пехоты. Она закопала в Украине уже три своих склада.
Уточнение с кладбищ увеличило цифры потерь в Орловской области на 14%, в Томской – на 9% и тому подобное.
Стоит отметить, что осмотренные места – в свободном доступе. А есть множество мест, куда доступа нет или он затруднен. Особенно в провинции.
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Богатые в России покупают бедных
2. Быстрый анализ данных о потерях свидетельствует, что усредненная продолжительность жизни наемника в росармии – до двух месяцев. Сейчас потоком идут сообщения вроде "подписал контракт в июне – убит в июле". Четко подтверждаются гипотезы о покупке богатыми регионами наемников из более бедных регионов.
Из интересных случился наемник из Белгорода: продался дороже – заключил контракт в Москве. После того вернулся в Белгородскую область, два месяца заготавливал древесину. В мае отправился в Харьковскую область наступать со стороны Купянска. Там и закончил свое существование.
3. Разрыв в потерях между регионами продолжает нарастать. В Белгороде за неделю признали 11 убитых. Это столько же, сколько суммарно в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. В Москве – 6. Москва и Кавказ воюют преимущественно в тиктоке. Умирают другие.
Лидеры в абсолютных цифрах
- Краснодарский край – 3 021 потеря;
- Башкортостан – 2 648;
- Татарстан – 2408;
- Свердловская область – 2 316;
- Пермский край – 2 038;
- Челябинская область – 1 973;
- Самарская область – 1 681;
- Московская область – 1 578;
- Иркутская область – 1 560;
- Саратовская область – 1 531.