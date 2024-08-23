Осмотры кладбищ показали настоящие потери в России

За неделю количество признанных в России потерь выросло на 1 056 человек. Количество сравнительно новых потерь убитыми, которые признают в России, составляет около 120 в день.

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Российский проект "Медиазона" и российская служба BBC со 2 августа данные не обновляли, у них в списке 61 831 человек. Не устаю повторять, что это наименьшие потери убитыми. Они не отражают реальную численность (которая в разы выше), но позволяют улавливать некоторые тенденции.

Поговорим о самом заметном за неделю.

1. Точечный осмотр кладбищ в регионах России подтверждает, что масштабы скрытых потерь еще предстоит установить. Например, частичный осмотр одного – Морского – кладбища во Владивостоке привел к увеличению численности зафиксированных потерь в Приморском крае на 8%.

Во Владивостоке есть три основных кладбища, также убитых в Украине оккупантов хоронят в Уссурийске, в поселке Галенки и других точках. По Уссурийску у нас частично данные есть – зафиксировано 62 захоронения. А по тем же Галенкам – нет. А место интересное.

Как и множество других поселений в Приморье, Галенки основаны в 1892 году переселенцами из Украины (из Конотопского уезда).

Заметна и динамика участия подразделений из региона в боевых действиях. Так, в июне в Приморский край активно ехали гробы, в июле было затишье, зафиксированные потери снизились втрое, а в августе все вернулось на прежний уровень, то есть пополнились и возобновили штурмы.

Потери с Приморья – это 155 бригада морской пехоты. Она закопала в Украине уже три своих склада.

Уточнение с кладбищ увеличило цифры потерь в Орловской области на 14%, в Томской – на 9% и тому подобное.

Стоит отметить, что осмотренные места – в свободном доступе. А есть множество мест, куда доступа нет или он затруднен. Особенно в провинции.

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Богатые в России покупают бедных

2. Быстрый анализ данных о потерях свидетельствует, что усредненная продолжительность жизни наемника в росармии – до двух месяцев. Сейчас потоком идут сообщения вроде "подписал контракт в июне – убит в июле". Четко подтверждаются гипотезы о покупке богатыми регионами наемников из более бедных регионов.

Из интересных случился наемник из Белгорода: продался дороже – заключил контракт в Москве. После того вернулся в Белгородскую область, два месяца заготавливал древесину. В мае отправился в Харьковскую область наступать со стороны Купянска. Там и закончил свое существование.

3. Разрыв в потерях между регионами продолжает нарастать. В Белгороде за неделю признали 11 убитых. Это столько же, сколько суммарно в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. В Москве – 6. Москва и Кавказ воюют преимущественно в тиктоке. Умирают другие.

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