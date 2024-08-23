Китай поглощает российскую "зону влияния"

И это не случайно – за последние 2 месяца наблюдалось резкое оживление белорусско-китайских контактов.

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Достаточно сказать, что в июне – июле в Минске побывали 9 делегаций различных министерств КНР, а в Китае не менее двух белорусских "министерских десантов". Думаю, упоминать, что Беларусь была принята в ШОС прежде всего по инициативе Пекина, излишне. Ну и, наконец, встреча китайского лидера Си Цзиньпина с польским президентом Анджеем Дудой, где, среди прочего, обсуждался вопрос выхода из белорусско-польского кризиса на границе. Причем МИД Китая по результатам даже сделал отдельное заявление.

Имеем ситуацию, когда Китай, пользуясь тем, что Россия все глубже вязнет в Украине, продолжил отрезать себе российскую зону влияния. Государства Центральной Азии переориентировались на Пекин еще в 2022 году, после того, как звонок из Поднебесной быстро завершил "операцию ОДКБ в Казахстане". Далее был февраль 2022 года, который не завершился "Киевом за 3 дня".

КНР достаточно уверенно создала инфраструктуру своего политического влияния в регионе. По факту, сейчас Россия в Центральной Азии – важный партнер, но не доминантная сила. Это проявляется в открытом оппонировании президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева тезисам Владимира Путина о будущем региона и мира. Да и в событиях последних недель, когда банки Кыргызстана один за другим, ссылаясь на санкции, отказывались работать с Россией.

Беларусь и Китай

В 2023 году дошла очередь до Беларуси. Тем более, что Россия не демонстрировала хоть каких-то масштабных успехов на фронте, а ее экономика все больше попадала в зависимость от китайской. Был разморожен ряд программ, была встреча Александра Лукашенко и Си. И, наконец, 2024 Беларусь таки принимают в ШОС.

Но, в отличие от Казахстана или Узбекистана, с Беларусью есть две существенные проблемы.

Первая проблема – конфликт со странами ЕС и США после событий 2020 года. Казахский или узбекский режимы вряд ли, являются более демократичными, но здесь играет роль географическое положение и "гений" Лукашенко, который умеет найти возможность своими заявлениями испортить отношения с соседями.

– конфликт со странами ЕС и США после событий 2020 года. Казахский или узбекский режимы вряд ли, являются более демократичными, но здесь играет роль географическое положение и "гений" Лукашенко, который умеет найти возможность своими заявлениями испортить отношения с соседями. Вторая проблема – привлечение Беларуси к агрессии против Украины и "особые" отношения с Россией. Китай может "нести на себе" государство, которое находится в изоляции, но если есть возможность этого не делать, советует местным элитам выйти из конфликта. Тем более, что выход из политического кризиса (то есть коррекция внутренней и внешней политики) давно назрел, исходя из настроений не только общества, но и местного бизнеса.

Интересно Чего не хватает для защиты бизнеса?

Для Беларуси есть два варианта – или резкое изъятие политики самого Лукашенко или управляемый транзит с приходом рукотворной фигуры. Для России, которая стремится сохранить свое влияние на Беларусь, приемлемы или Лукашенко в старых рамках политики (то есть без вариантов улучшения отношений с соседями и, следовательно, с ограниченными возможностями дрейфа от Москвы) или управляемый транзит, но с приходом "своего" человека. Или по меньшей мере "не слишком токсичного" для российских элит.

Для Китая, чьи интересы заключаются в привязке Беларуси непосредственно к себе, без "российского узелка", подходят оба варианта. Кроме явно московского сменщика Лукашенко. При этом допускается и даже приветствуется "приемлемость такого" для российских элит.

Лукашенко и предстоящие выборы

Теперь рассмотрим возможности для Лукашенко. С вариантом "Саня останется с нами" есть проблемы. Если не менять курс – Россия дожмет и, образно говоря, сожрет. Если менять – проблема в недоверии к Лукашенко со стороны большинства соседей. То есть изменение курса должно быть быстрым, демонстративным и резким. На что в Минске пока не готовы, опасаясь реакции Москвы. Но осторожные шаги в виде смены кадров, постепенного уменьшения влияния на экономику "людей в погонах" уже делают.

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Со вторым вариантом несколько проще. Завершается первый этап реформы системы управления, которая трансформируется в некий аналог иранской модели. В ней есть место и для Лукашенко, и того, кто заменит президента. Вопрос в том, что нужны гарантии неприкосновенности в будущем.

То есть тот, кто заменит президента, должен иметь полноту доверия Лукашенко. А также нужны определенные заверения поддержки со стороны внешних сил. Российские гарантии не стоят ничего, это в Минске уже поняли. А вот опыт бегства ОДКБ из Казахстана и резкость в риторике в отношении России государств Центральной Азии перед глазами. То есть вариант "другого восточного гаранта" оказывается рабочим.

И здесь возвращаемся к визиту Ли Цяна. Кроме, собственно, экономических и гуманитарных программ, которым дадут старт во время текущего визита, главный вопрос – выборы 2025 года.

Лукашенко хочет пойти на них и "победить" с показателями под 90%. Это ему надо, чтобы компенсировать травму 2020 года. Ведь после репрессий предыдущих лет массовые протесты маловероятны, а значит можно и самому поверить в народную любовь, проявившуюся на выборах.

Но поддержки из Москвы, судя по всему, пока что нет. Часть окружения аккуратно намекает, что можно и в транзит сыграть. Китай молчит. Поэтому для Лукашенко этот визит – предпоследний шанс получить "ярлык на выборы" от восточного партнера. От очень восточного – китайского. Даже в формате "победить и уйти с гордо поднятой головой" с обещаниями транзита до конца электорального срока.

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Почему предпоследний? Потому что Лукашенко еще попытается встретиться с Си и поднять тот же вопрос.

Но если не получится, визит Ли Цяна является аналогом смотрин белорусской правящей верхушки. В Минске это понимают и предлагают кандидатов. Базовый подход – приемлемость для Пекина и Москвы. В данном случае – прежде всего для Пекина.

Поэтому я бы очень внимательно следил за тем, кто сидит на переговорах рядом с Лукашенко и, что самое важное, кто комментирует их ход и вообще тему китайско-белорусского сотрудничества. Может так случиться, что одна из фамилий после 2025 года получит громкую приставку.