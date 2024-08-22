Путин готовится развивать кладбища

Также на оккупированных территориях сейчас зафиксированы инфекционные эпидемии и эпидемии ВИЧ/СПИД. На увеличение количества смертей местного населения влияет и криминогенная ситуация, и рост количества ДТП со смертельным исходом. Все эти показатели являются результатом действий оккупационных администраций России.

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Рассмотрим несколько фактов, которые свидетельствуют о росте смертности.

Оккупационные администрации России в 2024 году приняли решение о расширении кладбища "Донецкое море". Прогнозируемым результатом военной агрессии России против Украины является дефицит мест захоронения российских военных. Основным местом захоронения офицерского состава участников войны против Украины во временно оккупированном Донецке является кладбище "Донецкое море", общая площадь которого составляет 37 гектаров. На этом кладбище также похоронены коллаборационисты и главари так называемой "ДНР", например, Захарченко, Моторола и другие.

С 2022 года территория кладбища активно заполнялась новыми могилами участников так называемой "СВО". Кладбище уже не сможет выполнять свои функции, из-за чего оккупационные администрации России готовят существенное расширение территории. В планах оккупантов – построить мемориальные сооружения в честь "героев СВО", подготовить дополнительные места захоронения военных офицерского состава и построить колумбарий для захоронения военных урн низшего офицерского состава.

Следует констатировать, что диктаторский режим Владимира Путина готовится развить кладбища в формате мемориальных комплексов, чтобы популяризировать смерть за режим. Оккупанты хотят скрыть истинный масштаб потерь военных России из-за агрессии против Украины, а потому вводят инструмент кремации.

Также следует отметить, что в 2023 году в России и на временно оккупированных территориях Украины запустили работу единого оператора крематориев.

В 2021 году в России умерло 2,445 миллиона человек, в 2020 году – 2,124 миллиона человек, в 2019 году – 1,8 миллиона человек. В 2022 и 2023 в России умерло на 25 – 30% больше, чем в 2021 году, то есть – примерно 2,8 миллиона человек.

Подтверждением повышенной смертности на оккупированных территориях Украины также является негативный демографический прогноз, который составили ученые с оккупированных территорий. Согласно их заключению, в течение 69 лет население временно оккупированных Россией территорий Украины исчезнет.

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Среди перечисленных факторов, влияющих на естественную убыль населения, являются:

рост показателя смертности;

снижение показателя количества рождаемости;

снижение суммарного коэффициента рождаемости;

снижение коэффициента фертильности у женщин и тому подобное.

Ученые-медики делают прогноз о том, что естественная убыль населения растет в арифметической прогрессии и это может привести к демографической катастрофе. Это яркий показатель последствий оккупации России.

Также стоит отметить, что из-за специфики политической конъюнктуры России ученые преуменьшили показатели, чтобы не вызвать критику Кремля к оккупационным администрациям. Поэтому ситуация может быть значительно хуже, чем они изобразили в своем докладе.

Эпидемии, преступность и отсутствие лекарств: почему в оккупации растет смертность

В Донецкой области зафиксирована эпидемия ВИЧ. Этому способствуют наркомания, асоциальный образ жизни, гемотрансфузия, рождение ВИЧ-инфицированной матери, заболевания венерическими болезнями и тому подобное.

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора объявил о планах проведения скрининговых мероприятий по выявлению инфицированных СПИДом на оккупированных территориях Украины. Все выявленные случаи подлежат обязательной регистрации в системе учета инфекционных заболеваний. Однако многие инфицированные стремятся избежать подтверждения диагноза, опасаясь, что их данные попадут в специальный реестр.

Больным ВИЧ необходимо периодически проводить анализ на CD4, но реагентов катастрофически не хватает. Поэтому фактически невозможно определить, есть ли реакция организма на лечение.

Еще одним фактом, который способствует росту смертности на временно оккупированных территориях Украины, является то, что местное население не обеспечено в полном объеме лекарствами. Так, по сообщениям моих источников, говорится о детях с инвалидностью, у которых диагностирован сахарный диабет. В оккупационных медицинских учреждениях родителям отказывают в получении ранее назначенных препаратов и медицинских средств (тест-полоска). Родителям приходится покупать препараты за свой счет, а они стоят в 2 – 4 раза дороже чем в России и Украине.

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Отдельно зафиксированы случаи, когда родителям с украинским паспортом отказывались выписать в больницах рецепты на приобретение препаратов для лечения сахарного диабета у детей.

Также на смертность на оккупированных территориях Украины влияет рост преступлений, связанных с насилием. Местные источники сообщают, что в Луганской и Донецкой областях участились случаи преступлений оккупационных военных против местного населения. Часть преступлений – сексуальное насилие.

Силовые оккупационные органы скрывают такую статистику. Как правило, в СМИ подается информация: "Задержан рецидивист за совершение изнасилования". Однако то, что этот рецидивист был российским военным – замалчивается. Адвокаты, которые работают на оккупированных территориях, говорят о росте преступлений военных против местного населения на 32%. Кроме этого, возросло количество преступлений, связанных с похищением людей и сексуальным насилием над несовершеннолетними.

Такая тенденция связана с тем, что сейчас оккупационная власть мобилизует лиц, находящихся под следствием. То есть преступник предварительно знает, что если его поймают за преступление, ему удастся избежать наказания подписав контракт с министерством обороны России для участия в войне против Украины.

Смертность на оккупированных территориях Украины прогрессирует и из-за частых ДТП, особенно – с участием несовершеннолетних. В оккупированной Луганской области с начала 2024 года с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта произошло 53 ДТП, в которых 3 подростков погибли и 62 травмировались. В оккупированной Донецкой области – произошло 82 ДТП, в которых 5 подростков погибли, а 93 получили травмы.

Политика оккупационных администраций России прежде всего направлена на ликвидацию украинской самоидентичности у местного населения, а также обеспечение потребностей оккупационных войск для ведения военной агрессии России против Украины. Другие сферы жизни жителей захваченных территорий оккупантов не интересуют.

Как мне сказал один из местных жителей, сейчас на оккупированных территориях самый прибыльный бизнес – это предоставление похоронных услуг. Оккупационные администрации уже объявили на него монополию. Сегодня на оккупированных территориях стабильно растут и развиваются только кладбища.