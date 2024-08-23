Как Россия копирует Украину

Российский президент пытается копировать Украину, так же как в других политических действиях он пытается создавать ремейки советского, чекистского подхода к определенным политическим проблемам.

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Разница между теробороной в Белгородской, Курской и Брянской областях и теробороной в Украине заключается в том, что у нас граждане записывались добровольно, пытаясь защищать страну. В России же – это просто желание использовать деньги федерального бюджета для удовлетворения потребностей местных элит.

Руководители трех областей доложили Путину, что тероборона уже создана, а ее участники служат бесплатно. Именно поэтому, мол, необходимо в срочном порядке выделить деньги из федерального бюджета для дальнейшего функционирования теробороны в приграничных регионах России.

Ключевыми являются слова о федеральном бюджете. Ведь всегда, когда возникает возможность распределить деньги федерального бюджета, чиновники получают невероятную энергию, с которой начинают умолять федеральный центр и лично Путина дать еще больше денег.

Наступление Украины в Курской области стало для губернаторов поводом для того, чтобы обогатиться, а не выделять деньги из местных бюджетов.

Что заставит Путина задуматься о мире

Наступление Украины в Курской области начинает становиться для России проблемой с точки зрения средств федерального бюджета. Этот бюджет не бездонный, а сейчас нужно выделять дополнительные деньги на то, чтобы создать территориальную оборону. При чем, мы прекрасно понимаем, что России придется платить деньги теробороновцам, чтобы они не разбежались. Также нужно перебрасывать на Курский фронт части с других фронтов, на которых сейчас действует российская армия. Это тоже дополнительные средства, потому что придется за деньги мобилизовать дополнительное количество военных.

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Нужно находить деньги для переселенцев. Называют цифру в 133 тысячи россиян, которым пришлось покинуть свои дома из-за наступления ВСУ. Если это наступление будет расширяться, то и количество переселенцев увеличится. Это новое бремя для федерального бюджета России.

А теперь представим ситуацию, что наступление ВСУ состоялось в еще каких-то районах России, что вполне вероятно. Там также появятся сотни переселенцев. Чтобы обустроить этих людей и не вызвать серьезных социальных проблем, надо будет выделять дополнительные деньги.

Это лишь верхушка путинского айсберга. Можно будет говорить, что наступление ВСУ в Курской области имело не только политические последствия, но и социальные и экономические. Экономическая ситуация в России сейчас и так не самая лучшая, несмотря на все попытки избавиться от эффекта западных санкций путем тесного взаимодействия с Китаем и странами Глобального Юга. Можно сразу сказать, что любое количество новых переселенцев – серьезная проблема.

Деньги для территориальной обороны – это серьезная проблема. Даже если наступления ВСУ на этих территориях в ближайшее время не будет, россияне все равно будут все время ожидать нападения, усиливать границу, приводить к границе новые части войск. Все это – деньги.

Именно такие проблемы могут рано или поздно заставить Путина задуматься о том, не остановить ли ему войну с Украиной, не начать ли переговоры, которые бы позволили избавиться хотя бы от опасений, что ВСУ в один прекрасный день снова перейдут через границу и возьмут под свой контроль еще какие-то населенные пункты.

Вот вам и первый эффект украинского наступления в Курской области.