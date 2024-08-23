Як Росія копіює Україну

Російський президент намагається копіювати Україну, так само як в інших політичних діях він намагається створювати ремейки радянського, чекістського підходу до певних політичних проблем.

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Різниця між теробороною у Бєлгородській, Курській і Брянській областях та теробороною в Україні полягає у тому, що в нас громадяни записувалися добровільно, намагаючись боронити країну. У Росії ж – це просто бажання використати гроші федерального бюджету для задоволення потреб місцевих еліт.

Очільники трьох областей доповіли Путіну, що тероборона вже створена, а її учасники служать безкоштовно. Саме тому, мовляв, необхідно у терміновому порядку виділити гроші з федерального бюджету для подальшого функціонування тероборони у прикордонних регіонах Росії.

Ключовими є слова про федеральний бюджет. Адже завжди, коли виникає можливість розподілити гроші федерального бюджету, чиновники отримують неймовірну енергію, з якою починають благати федеральний центр та особисто Путіна дати ще більше грошей.

Наступ України у Курській області став для губернаторів приводом для того, щоб збагатитися, а не виділяти гроші з місцевих бюджетів.

Що змусить Путіна задуматися про мир

Наступ України у Курській області починає ставати для Росії проблемою з погляду коштів федерального бюджету. Цей бюджет не бездонний, а зараз потрібно виділяти додаткові гроші на те, щоб створити територіальну оборону. При чому, ми прекрасно розуміємо, що Росії доведеться платити гроші тероборонівцям, щоб вони не розбіглися. Також потрібно перекидати на Курський фронт частини з інших фронтів, на яких зараз діє російська армія. Це теж додаткові кошти, бо доведеться за гроші мобілізовувати додаткову кількість військових.

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Потрібно знаходити гроші для переселенців. Називають цифру у 133 тисячі росіян, яким довелося залишити свої домівки через наступ ЗСУ. Якщо цей наступ буде розширюватися, то і кількість переселенців збільшиться. Це новий тягар для федерального бюджету Росії.

А тепер уявімо ситуацію, що наступ ЗСУ відбувся у ще якихось районах Росії, що цілком ймовірно. Там також з'являться сотні переселенців. Щоб облаштувати цих людей і не викликати серйозних соціальних проблем, треба буде виділяти додаткові гроші.

Це лише верхівка путінського айсберга. Можна буде говорити, що наступ ЗСУ у Курській області мав не лише політичні наслідки, а й соціальні та економічні. Економічна ситуація у Росії зараз і так не найкраща, попри всі спроби позбутися ефекту західних санкцій шляхом тісної взаємодії з Китаєм та країнами Глобального Півдня. Можна одразу сказати, що будь-яка кількість нових переселенців – серйозна проблема.

Гроші для територіальної оборони – це серйозна проблема. Навіть якщо наступу ЗСУ на цих територіях найближчим часом не буде, росіяни все одно будуть весь час очікувати нападу, посилювати кордон, приводити до кордону нові частини військ. Усе це – гроші.

Саме такі проблеми можуть рано чи пізно примусити Путіна замислитися про те, чи не зупинити йому війну з Україною, чи не розпочати переговори, які б дозволили позбутися хоча б побоювань, що ЗСУ одного прекрасного дня знову перейдуть через кордон і візьмуть під свій контроль ще якісь населені пункти.

От вам і перший ефект українського наступу у Курській області.