Забрали телефони, документи і особисті заощадження, – Тимошенко розповіла, як проходили обшуки

У партійному офісі "Батьківщини" завершилися обшуки НАБУ, які тривали всю ніч. Сама Тимошенко у своїй заяві назвала ці дії "незаконними".

24 Канал

Що відомо про обшуки у партійному офісі "Батьківщини"?

Лідерка партії Юлія Тимошенко заявила, що під час обшуків у її офісі забрали робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

За словами Тимошенко, до будівлі "увірвалися понад 30 озброєних чоловіків" без пред'явлення будь-яких документів. Вона стверджує, що співробітників нібито утримували всередині приміщення, а самі дії силовиків назвала незаконними.

Голова партії наголосила, що під час обшуків правоохоронці начебто не надали жодних судових рішень чи інших офіційних підстав для своїх дій. За її словами, жодних порушень виявлено не було, а вилучені заощадження повністю задекларовані відповідно до чинного законодавства.

Що цьому передувало?