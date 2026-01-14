Забрали телефоны, документы и личные сбережения, – Тимошенко рассказала, как проходили обыски

В партийном офисе "Батькивщины" завершились обыски НАБУ, которые продолжались всю ночь. Сама Тимошенко в своем заявлении назвала эти действия "незаконными".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Юлии Тимошенко в фейсбуке.

Что известно об обысках в партийном офисе "Батькивщины"?

Лидер партии Юлия Тимошенко заявила, что во время обысков в ее офисе забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

По словам Тимошенко, в здание "ворвались более 30 вооруженных мужчин" без предъявления каких-либо документов. Она утверждает, что сотрудников якобы удерживали внутри помещения, а сами действия силовиков назвала незаконными.

Председатель партии подчеркнула, что во время обысков правоохранители якобы не предоставили никаких судебных решений или других официальных оснований для своих действий. По ее словам, никаких нарушений обнаружено не было, а изъятые сбережения полностью задекларированы в соответствии с действующим законодательством.

Обратите внимание! 24 Канал пытается получить комментарий от НАБУ относительно подозрения Юлии Тимошенко.

Что этому предшествовало?