Мобілізація в Україні: граничний вік для різних категорій військовослужбовців

В Україні продовжили воєнний стан, а з ним і загальну мобілізацію. Відповідно, повістки військовозобов'язаним теж продовжать вручати.

Українське законодавство передбачає граничний вік перебування на службі для різних категорій військовослужбовців. Детальніше про кожен випадок розповідає 24 канал.

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Що відомо про граничний вік перебування на службі

Кожна категорія військовослужбовців має різний граничний термін перебування на службі. Про це мовиться у законодавстві країни.

Граничний вік перебування на військовій службі

До 45 років – військові рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, що служать за контрактом. Також військовослужбовці молодшого офіцерського складу.

– військові рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, що служать за контрактом. Також військовослужбовці молодшого офіцерського складу. До 50 років – ті, хто входять до старшого сержантського і старшинського складу і служать за контрактом. Військові старшого офіцерського складу: майори (капітани 3 рангу), підполковники (капітани 2 рангу).

– ті, хто входять до старшого сержантського і старшинського складу і служать за контрактом. Військові старшого офіцерського складу: майори (капітани 3 рангу), підполковники (капітани 2 рангу). До 55 років – вищий сержантський і старшинський склад, що проходить військову службу за контрактом. Військовослужбовці старшого офіцерського складу – полковники (капітани 1 рангу).

– вищий сержантський і старшинський склад, що проходить військову службу за контрактом. Військовослужбовці старшого офіцерського складу – полковники (капітани 1 рангу). До 60 років – військові вищого офіцерського складу. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, які служать під час особливого періоду.

– військові вищого офіцерського складу. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, які служать під час особливого періоду. До 65 років – військові вищого офіцерського складу, які проходять службу в особливий період.

Воїни ЗСУ та інших військових формувань можуть продовжити службу після досягнення граничного віку, за їхнім бажанням. Відтермінувати закінчення можна до 5 років. Однак важливо, щоб такі військовослужбовці мали високий профвишкіл, практичний досвід на відповідній посаді та були визнаними військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я.

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Які причини можна вважати поважними для неявки у військкомат

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку, адже вони підлягають загальній мобілізації у період повномасштабної війни. Після цього, вони мають з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) з необхідними документами.

Хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми або дружини / чоловіка може вважатися поважною причиною для неявки в зазначений час у військкомат. Однак це діє лише за умови, що хворий проживає з військовозобов'язаним.

Крім того, відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання теж може звільнити від походу до центру комплектування. Проте потрібно буде згодом підтвердити свою поважну причину офіційними документами або довідками.

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