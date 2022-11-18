Однак в Україні діє також й постанова Кабміну "Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до ТЦК та СП для призову на збори". Цей перелік з вересня 2022 року суттєво скоротили.

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Поважні причини для неявки у військкомат

Відтак у військовозобов'язаного чи резервіста є перелік поважних причин, з яких він може не з'являтися до військкомату. Серед них:

Хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми або дружини / чоловіка. При цьому вони повинні проживати разом із військовозобов'язаним або резервістом, а також не повинно бути інших близьких родичів, які можуть доглядати за ними.

Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста.

Зверніть увагу! Причину неприбуття до ТЦК та СП необхідно підтвердити офіційними документами або довідками.

Звільнення від служби з "білим квитком"

Також зазначимо, що від можливого призову не звільняються усі власники "білих" квитків. Загалом існує три категорії таких квитків:

Обмежена придатність. З таким квитком чоловік у мирний час не призивається на службу, лише перебуває на військовому обліку;

Тимчасова непридатність. Громадянин непридатний до військової служби у мирний час, однак у воєнний – обмежено придатний.

Повна непридатність. З таким квитком осіб виключають з військового обліку, адже вони повністю непридатні до військової служби.

І лише за третьою чоловіки звільняються від служби в армії повністю.

Мобілізація в Україні: останні новини

16 листопада Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації. Наразі він триватиме до лютого 2023 року.

Через це можливе посилення мобілізації. Однак начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначив, що це залежить від ситуації на фронті.

Наразі ж, за словами заступниці міністра оборони Україна Ганни Маляр, додаткова мобілізація не планується. Однак вона також підкреслила, що все залежить від ситуації на фронті.

Важливо! Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави закінчаться раніше.

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