Мобилизация в Украине: предельный возраст для разных категорий военнослужащих

В Украине продолжили военное положение, а с ним и всеобщую мобилизацию. Соответственно, повестки военнообязанным тоже продолжат вручать.

Украинское законодательство предусматривает предельный возраст пребывания на службе для разных категорий военнослужащих. Подробнее о каждом случае рассказывает 24 канал.

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Что известно о предельном возрасте пребывания на службе

Каждая категория военнослужащих имеет разный предельный срок пребывания на службе. Об этом говорится в законодательстве страны.

Предельный возраст пребывания на военной службе

До 45 лет – военные рядового, младшего сержантского и старшинского состава, служащие по контракту. Также военнослужащие младшего офицерского состава.

– военные рядового, младшего сержантского и старшинского состава, служащие по контракту. Также военнослужащие младшего офицерского состава. До 50 лет – те, кто входят в старший сержантский и старшинский состав и служат по контракту. Военные старшего офицерского состава: майоры (капитаны 3 ранга), подполковники (капитаны 2 ранга).

– те, кто входят в старший сержантский и старшинский состав и служат по контракту. Военные старшего офицерского состава: майоры (капитаны 3 ранга), подполковники (капитаны 2 ранга). До 55 лет – высший сержантский и старшинский состав, проходящий военную службу по контракту. Военнослужащие старшего офицерского состава – полковники (капитаны 1 ранга).

– высший сержантский и старшинский состав, проходящий военную службу по контракту. Военнослужащие старшего офицерского состава – полковники (капитаны 1 ранга). До 60 лет – военные высшего офицерского состава. Военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, которые служат в период.

– военные высшего офицерского состава. Военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, которые служат в период. До 65 лет – военные высшего офицерского состава, проходящие службу в особый период.

Воины ВСУ и других военных формирований могут продлить службу по достижении предельного возраста, по их желанию. Отсрочить окончание можно до 5 лет. Однако важно, чтобы такие военнослужащие имели высокую профучбу, практический опыт на соответствующей должности и были признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья.

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Какие причины можно считать уважительными для неявки в военкомат

Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку, ведь они подлежат всеобщей мобилизации в период полномасштабной войны. После этого они должны явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) с необходимыми документами.

Болезнь или необходимость ухода за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены/мужа может считаться уважительной причиной для неявки в указанное время в военкомат. Однако это действует только при условии, что больной проживает с военнообязанным.

Кроме того, открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовное наказание тоже может освободить от похода в центр комплектования. Однако нужно будет со временем подтвердить свою уважительную причину официальными документами или справками.

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