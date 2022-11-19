По его словам, на всех военнообязанных распространяется обязанность соблюдения Правил воинского учета, в которых указано, что при смене места жительства военнообязанные и резервисты должны сообщить об этом и стать на военный учет.

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Что следует первым сделать мужчинам-переселенцам

Сначала военнообязанные мужчины и женщины должны прийти в свой ТЦК и сняться с учета и уже потом становиться на учет по новому месту жительства.

Однако во время обстрелов и оккупации части территории это было невозможно. Учитывая эти обстоятельства, военнообязанным было разрешено становиться на военный учет по новому месту жительства с последующим снятием с военного учета по предварительному месту регистрации.

Как отмечает Тищенко, некоторые решили таким образом уклониться от территориальных центров, тем самым нарушая закон.

Если игнорируют требование встать на учет в ТЦК: что их ждет

Нарушение Правил воинского учета влечет административную ответственность в виде штрафа от тридцати до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а повторное нарушение – от пятидесяти до ста тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, отмечает специалист. В денежном эквиваленте – от 510 – 850 грн за первое нарушение и от 850 до 1700 гривен за повторное нарушение.

Тищенко рассказал, возможны ли какие-либо ограничения для мужчин-переселенцев, которые не стали на учет.

Это установленный законом порядок предоставления административных услуг. Для примера – это регистрация или расторжение брака, регистрация места жительства, продажа недвижимого имущества и другие услуги, где необходимо предоставить справку из своего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Для того чтобы устроиться на работу, тоже нужно иметь военно-учетный документ, или документ, который его заменяет,

– заявил он.

О повестках на улицах, в общественных местах

Напомним, что законодательство не определило место, где можно или нельзя вручать повестку. Ее могут отдать лично в руки где угодно: на улице, блокпосте, дома или на работе.

Специалист отмечает, что мобилизационные мероприятия по уведомлению военнообязанных в общественных местах проводились уполномоченными группами от центров комплектования.

Для максимального охвата выбирались места для оповещения как можно большего количества человек: вокзалы, торговые центры, площади, большие улицы и т.д. Эти меры планировались как раз для того, чтобы выявить мужчин, не вставших на военный учет. По словам Тищенко, если бы наши граждане не нарушали законы, потребности в таких мероприятиях не было бы.

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