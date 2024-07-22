Вбивця Фаріон ще на волі: ВО "Свобода" обіцяє грошову винагороду за інформацію про стрільця
Джерело:Наталія Ющук
Пошуки вбивці Ірини Фаріон досі тривають. У партії "Свобода" обіцяють заплатити чималеньку суму тому, хто повідомить цінну інформацію, яка допоможе затримати зловмисника.
Увечері 19 липня ексдепутатка Верховної ради від "Свободи" була смертельно поранена в голову біля власного будинку. За словами свідків, у громадську діячку стріляв молодик років 20. Сусіди розповідали, що той кілька тижнів стежив за Фаріон.
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Нагорода тому, хто допоможе спіймати вбивцю
Представниця американського осередку партії ВО "Свобода" Наталія Ющук повідомила, що об'єднання оголосило винагороду у розмірі 10 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірини Фаріон.
Зазначимо, що раніше поліція оприлюднила фото ймовірного вбивці та відео з ним. Також були названі особливі прикмети потенційного зловмисника.
Зверніть увагу! ВО "Свобода" зазначає, що інформацію про підозрюваного у вбивстві можна надіслати на електронну пошту: chicagosvoboda@icloud.com. Анонімність гарантована.
Нагадаємо, що 22 липня Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі.
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Раніше львів'ян закликали допомогти у пошуку вбивці Фаріон
- Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич попросив львів'ян допомогти у пошуках вбивці української мовознавиці Ірини Фаріон. За це депутат гарантував жителям міста анонімність у наданні потрібних даних стосовно цього злочину.
- Зокрема, Зінкевич попросив водіїв, які проїжджали вулицями Масарика, Варшавська, Панча у період з 19:25 до 20:00 в п'ятницю, 19 липня, і мають відеореєстратор, на якому збережено запис, терміново написати йому у приватні повідомлення.
- Він також звернувся до жителів, які мешкають на цих вулицях і мають особисті камери, щоб вони надали з них відеозапис за той самий період, коли сталося вбивство Ірини Фаріон.
- З загиблою українською мовознавицею вже прощаються у Львові 22 липня. Цього ж дня її мають поховати після вбивства. У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла вже розпочався чин похорону, який протягнеться до Личаківського кладовища.
- Днем раніше у тому ж храмі відбувся парастас за Іриною Фаріон. Сотні людей прийшли, аби попрощатися з українською мовознавицею.