Правоохоронці опублікували кадри, на яких видно 20-річного чоловіка. Зокрема, різні відео з камер спостережень, на яких хлопець крокує вулицями Львова неподалік від місця замаху на Ірину Фаріон.

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Підозрюваний у вбивстві Фаріон: відео поліції

Власне, вбили громадську діячку на вулиці Масарика поблизу багатоповерхівки, у якій вона проживала. Різні камери відеоспостереження зафіксували, як хлопець прогулювався місцевістю неподалік від будинку Фаріон.

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Правоохоронці навели такі прикмети розшукуваного:

вік – близько 20 років;

зріст – від 170 до 180 сантиметрів;

худорлява статура.

На момент скоєння замаху на Фаріон підозрюваний був одягнений у такий одяг:

спортивні штани темного кольору;

чорна кофта з довгим рукавом, поверх якої – футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах і написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

панама темного кольору з емблемою по центру та з широкими полями;

білі високі шкарпетки;

кросівки черво-чорні з білою підошвою;

червоні рукавиці.

За словами сусідок мовознавиці, упродовж декількох тижнів цей хлопець сидів перед під'їздом Ірини Фаріон. Вони стверджують, що саме він стоїть за вбивством громадської діячки.

Однак, важливо акцентувати, згідно з українським законодавством особа вважається невинною, допоки її провину не встановить суд.

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Згадаємо, що здійснили замах на мовознавицю ввечері 19 липня близько 19:30. Через декілька годин офіційно повідомили, що Ірина Фаріон загинула. Лікарі боролися за її життя до останнього, однак не витримало серце громадської діячки.

Спершу поліція розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Згодом справу перекваліфікували на частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України – тобто умисне вбивство.

21 липня ввечері у Гарнізонному храмі Львова пройшов парастас за Іриною Фаріон. Водночас 22 липня о 14:00 розпочнеться похорон мовознавиці.