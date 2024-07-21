Сьогодні з мовознавицею прощаються у Львові. 24 Канал висвітлює прощання з Іриною Фаріон.

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Зеленський про пошуки вбивці Фаріон

Доповідь міністра внутрішніх справ. По розслідуванню вбивства Ірини Фаріон. Важкий процес. Але всі необхідні сили задіяні, і з'являється більше даних щодо виконавця цього злочину,

– сказав гарант.

Поліція оприлюднила прикмети розшукуваного – можливого вбивці Фаріон

Його прикмети: вік – близько 20 років, зріст – 170-180 сантиметрів, худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у:

спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої – футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

на голові – панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими берегами;

на ногах – білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні з білою підошвою;

на руках – червоні рукавиці.

У Нацполіції просять не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи. Якщо ви володієте інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника, – телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.