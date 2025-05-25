Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в етері національного маратону.
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Що розповів Кім про ситуацію у Миколаєві після атаки вночі
Віталій Кім зазначив, що у Миколаєві на місці влучання ворожого безпілотника вночі 25 травня наразі працюють всі необхідні екстрені служби.
Станом на зараз рятувальна операція продовжується: під завалами п'ятиповерхового будинку шукають жінку,
– сказав начальник Миколаївської ОВА.
Кім висловив сподівання, що шанс знайти жінку живою все ще є. Також посадовець наголосив, що троє постраждалих у місті перебувають у важкому стані, це: 17-річна дівчина, 20-річний хлопець та 53-річна жінка.
Окрім того, через ворожу атаку у Миколаєві загинув 77-річний чоловік.
Віталій Кім також розповів, що в Баштанському районі Миколаївської області постраждало підприємство. Внаслідок обстрілу там знищено 6 одиниць сільськогосподарської техніки.
Очільник Миколаївської ОВА зауважив, що загалом у ніч проти 25 травня в області Сили оборони збили 32 "Шахеди".
"Це наймасштабніша атака на місто, напевно, за рік чи два. Якби не вдала робота ППО, наслідки були б набагато гірші", – резюмував він.
До слова, загалом у Миколаєві внаслідок нічної атаки ворога 25 травня постраждало 5 людей. У самій п'ятиповерхівці було зруйновано два поверхи, а інші – пошкоджено. З-під завалів рятувальники витягували людей.