Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в етері національного маратону.

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Що розповів Кім про ситуацію у Миколаєві після атаки вночі

Віталій Кім зазначив, що у Миколаєві на місці влучання ворожого безпілотника вночі 25 травня наразі працюють всі необхідні екстрені служби.

Станом на зараз рятувальна операція продовжується: під завалами п'ятиповерхового будинку шукають жінку,

– сказав начальник Миколаївської ОВА.

Кім висловив сподівання, що шанс знайти жінку живою все ще є. Також посадовець наголосив, що троє постраждалих у місті перебувають у важкому стані, це: 17-річна дівчина, 20-річний хлопець та 53-річна жінка.

Окрім того, через ворожу атаку у Миколаєві загинув 77-річний чоловік.

Віталій Кім також розповів, що в Баштанському районі Миколаївської області постраждало підприємство. Внаслідок обстрілу там знищено 6 одиниць сільськогосподарської техніки.

Очільник Миколаївської ОВА зауважив, що загалом у ніч проти 25 травня в області Сили оборони збили 32 "Шахеди".

"Це наймасштабніша атака на місто, напевно, за рік чи два. Якби не вдала робота ППО, наслідки були б набагато гірші", – резюмував він.

До слова, загалом у Миколаєві внаслідок нічної атаки ворога 25 травня постраждало 5 людей. У самій п'ятиповерхівці було зруйновано два поверхи, а інші – пошкоджено. З-під завалів рятувальники витягували людей.