Журналіст 24 Каналу відзняв фото та відеорепортаж, як львів'яни прощалися з Іриною Фаріон. Уточнимо, що похорон відбудеться 22 липня о 14:00.

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Парастас за Іриною Фаріон: репортаж

Гарнізонний храм святих апостолів Петра та Павла, у якому відбувся парастас за Іриною Фаріон, є чинною церквою Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви.

Львів'яни прийшли на прощання з Іриною Фаріон / Фото журналіста 24 Каналу Івана Магуряка

Священник констатував: Ірину Фаріон вбили за те, за що росіяни зараз вбивають наших воїнів, а Росія – нашу державу. Власне, за те, що всі ми є особистостями.

Кожен з нас живе, хтось трошки довше, хтось коротше. Немає різниці. Але ми можемо визнати, що зустрічати особистостей неможливо дуже часто. Бути особистістю не є легко, але це потрібно,

– наголосив священник.

Всередині храму на прощанні з Іриною Фаріон помітили її рідних. Зокрема, доньку громадської діячки, що зветься Софією.

У Гарнізонному храмі попрощались з Фаріон: дивіться відео 24 Каналу

За словами кореспондента нашого видання, на вулицях Львова можна було помітити багато людей, що несли квіти на прощання з мовознавицею.

У Львові пройшов парастас за Іриною Фаріон: дивіться відео 24 Каналу

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Замах на професорку та громадську діячку було здійснено 19 липня близько 19:30 поблизу її будинку на вулиці Масарика у Львові. Через декілька годин мовознавиця померла в лікарні. Головний підозрюваний – 20-річний, якого поліція уже оголосила в розшук.