Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська в ефірі телемарафону розповіла, що не вся інформація щодо розслідування, яка потрапляє у мережу, є правдивою. Наприклад, пабліки поширювали фото ймовірного вбивці, яке врешті виявилося фейком.

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Розслідування вбивства Фаріон

Після вбивства Фаріон до поліції надходить великий масив різноманітної інформації від багатьох громадян.

Хочу зазначити, що не вся інформація, яка подається – особливо, яка шириться соцмережами, є правдивою. Доводиться спростовувати. Тому просимо людей користуватися лише офіційними джерелами, зокрема, ресурсами поліції,

– розповіла Добровольська.

Наразі весь масив інформації перевіряються, працюють всі служби. Поліція повідомить інформацію, щойно вона з'явиться.

Відомо, що серед основних версій поліція розглядає вбивство з особистих мотивів, замовне вбивство, вбивство через громадянську позицію Ірини Фаріон. Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.