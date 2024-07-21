Журналист 24 Канала снял фото и видеорепортаж, как львовяне прощались с Ириной Фарион. Уточним, что похороны состоятся 22 июля в 14:00.

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Парастас по Ирине Фарион: репортаж

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, в котором состоялся парастас по Ирине Фарион, является действующей церковью Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви.

Львовяне пришли на прощание с Ириной Фарион / Фото журналиста 24 Канала Ивана Магуряка

Священник констатировал: Ирину Фарион убили за то, за что россияне сейчас убивают наших воинов, а Россия – наше государство. Собственно, за то, что все мы являемся личностями.

Каждый из нас живет, кто-то немножко дольше, кто-то короче. Нет разницы. Но мы можем признать, что встречать личностей невозможно очень часто. Быть личностью не легко, но это нужно,

– подчеркнул священник.

Внутри храма на прощании с Ириной Фарион заметили ее родных. В частности, дочь общественного деятеля, называется Софией.

В Гарнизонном храме попрощались с Фарион: смотрите видео 24 Канала

По словам корреспондента нашего издания, на улицах Львова можно было заметить много людей, что несли цветы на прощание с языковедом.

Во Львове прошел парастас по Ирине Фарион: смотрите видео 24 Канала

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Покушение на профессора и общественного деятеля было совершено 19 июля около 19:30 возле ее дома на улице Масарика во Львове. Через несколько часов языковед умерла в больнице. Главный подозреваемый – 20-летний, которого полиция уже объявила в розыск.