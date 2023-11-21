Загибель 15-річних дівчат через наркотики: судитимуть чоловіка, який надав квартиру

У Києві в червні цього року в одному з будинків виявили тіла двох дівчат-підлітків. З'ясувалося, що перед цим вони вживали психотропні речовини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка, що надав дівчатам житло. Йому може загрожувати до 8 років ув'язнення.

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Дівчата вживали психотропні речовини

Відповідний інцидент стався в червні цього року у Києві на вулиці Уманській. У одному з будинків поліція під’їзді виявила тіла двох неповнолітніх. Виявилося, що вони зупинилися у домівці знайомого, що проживав за цією адресою, і вживали там наркотики.

Поліцейські з’ясували, що двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири на вулиці Уманській, де у подальшому вживали психотропні речовини – солі PVP,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири. Вони розпочали кримінальне провадження за статтею про надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувачувальний акт направлений до суду. Знайомому загиблих дівчат загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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