Загибель 15-річних дівчат через наркотики: судитимуть чоловіка, який надав квартиру
Джерело:Поліція Києва
У Києві в червні цього року в одному з будинків виявили тіла двох дівчат-підлітків. З'ясувалося, що перед цим вони вживали психотропні речовини.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка, що надав дівчатам житло. Йому може загрожувати до 8 років ув'язнення.
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Дівчата вживали психотропні речовини
Відповідний інцидент стався в червні цього року у Києві на вулиці Уманській. У одному з будинків поліція під’їзді виявила тіла двох неповнолітніх. Виявилося, що вони зупинилися у домівці знайомого, що проживав за цією адресою, і вживали там наркотики.
Поліцейські з’ясували, що двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири на вулиці Уманській, де у подальшому вживали психотропні речовини – солі PVP,
– зазначили у поліції.
Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири. Вони розпочали кримінальне провадження за статтею про надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх.
Наразі досудове розслідування завершено, обвинувачувальний акт направлений до суду. Знайомому загиблих дівчат загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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