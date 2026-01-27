Колишній військовий: що відомо про чоловіка, який застрелив поліцейських на Черкащині

У вівторок, 27 січня, правоохоронці Черкащини намагались затримати зловмисника, підозрюваного у вбивстві, втім той відкрив вогонь по поліцейських. Виявилось, фігурант був колишнім військовослужбовцем.

Особу зловмисника розкрили в поліції Черкаської області.

Дивіться також На Черкащині під час затримання злочинця загинули поліцейські

Що відомо про зловмисника, який стріляв у правоохоронців?

Начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима повідомив, що підозрюваний у скоєнні злочину є 59-річний місцевий мешканець Черкащини. За даними правоохоронців, чоловік раніше проходив службу у війську.

Під час проведення слідчих дій зловмисник помітив поліціянтів та спробував сховатись. Він залишив місце події, вдягнув бронежилет та взяв із собою автоматичну зброю, після чого зник у лісовій місцевості. Там чоловік почав стріляти у правоохоронців: четверо загинуло, ще один отримав поранення. Водночас спецпризначенці зуміли ліквідувати й самого вбивцю.

Наразі триває розслідування за статтею 348 Кримінального кодексу України.

Чотири поліціянти загинули під час затримання: що про них відомо?

Нагадаємо, під час затримання зловмисника четверо поліцейських отримали травми несумісні із життям. Серед них:

Сергій Сафронов – командир взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;

Олександр Флорінський – заступник командира роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;

Денис Половинка – інспектор взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, старший лейтенант;

Володимир Бойко – поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції.

Олександр Шпак, старший лейтенант поліції, зазнав поранень. Медики оцінюють його стан як важкий. Правоохоронця госпіталізували до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні.